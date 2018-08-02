В Армении истерика из-за заявлений Лаврова - ПОДРОБНОСТИ

С самого начала "революционной" эпопеи в Армении очень бросалось в глаза странное молчание Москвы. Казалось бы, кому как ни ей реагировать на поведение подконтрольного ей крошечного южнокавказского государства. Но она молчала.

Дело даже не в том, что прежний режим продал страну с потрохами. Армения всегда была подконтрольна России, являясь по сути ее детищем. Благодаря политике российской империи двести лет назад армяне появились на Кавказе, стали расселяться на чужих землях и в конечном итоге получили государство, причинившее немало горя соседним народам. Но речь в данном случае не об этом. Речь о неблагодарности и короткой памяти. Будучи обязанной России всем, Армения с момента обретения независимости начала искать пути отрыва от благодетеля и старшего брата. Одним из таких путей должен был послужить карабахский конфликт. Однако он еще больше привязал Армению к Москве - прежние власти понимали, что "успех" в карабахской войне был бы невозможен без этой опеки, а выход из-под нее чреват потерей всего награбленного.

В шокированной поведением Еревана Москве некоторое время старались не демонстрировать своего недовольства. Видимо, ожидая, что форпост образумится. Но чем дальше, тем яснее становилось, что антироссийская истерия, приведшая нынешнего премьера Никола Пашиняна к власти, начинает раздражать северного соседа. Несмотря на горячие заверения премьера о намерении не менять геополитический курс страны, этот курс, чем дальше, тем больше склоняется к западу.

Недавний арест экс-президента Роберта Кочаряна и последовавшая за этим кампания в СМИ стали последней каплей. Сегодня вся Армения, включая СМИ, экспертов и политиков, дружно ищет российский след в событиях 1 марта и в расстреле парламента. Между тем, Пашинян, вступив в должность, клятвенно заверял, что вендетты не будет. Но она уже началась и идет широкими шагами.

Не удивительно, что Москва не выдержала и устами главы МИД Сергея Лаврова высказалась таки. И высказалась достаточно жестко.

События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - сказал он.

Лавров заметил, что "за последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути".

Это вряд ли. По конструктивному руслу, какой оно видится российской стороне, ситуация в Армении идти уже не может. Пашинян выпустил джина из кувшина, выполняя взятые на себя - негласно для общества - обязательства, на которые ему достаточно недвусмысленно было указано недавно в Брюсселе. Ведь отрыв от России был одним из пунктов политики новой Армении, без его выполнения страна не сможет рассчитывать на дополнительные подачки с Запада. А как оторваться, когда силы настолько неравны? Пашинян это понимал, поэтому выбрал путь умасливания российских союзников и отвлечения их внимания от истинных целей "бархатной революции". До вчерашнего дня эта тактика срабатывала неплохо. Но вчера...

Еще несколько часов назад невозможно было представить, что Москва может сделать подобное фронтальное заявление против нового правительства Армении - напрямую грубо вмешавшись во внутриполитические развития, пишет издание Первый Информационный. Если верить изданию, в Ереване, оказывается рассчитывали на "более дипломатичные формулировки" и даже на то, что "в Москве воздержатся от публичных оценок, передав Еревану свои замечания по внутренним дипломатическим каналам".

"Но заявление Лаврова уничтожило все наши оптимистичные прогнозы. Если такой опытный дипломат, как Лавров, позволяет себе с подобными формулировками говорить об Армении, ее новом руководстве, то это - явная демонстрация демарша против нашей страны", - возмущается обозреватель Саргис Арцруни.

Заявление Лаврова, по его словам, это "интервенция" и "враждебный акт по отношению к Армении, который напрямую развязывает войну против правительства Никола Пашияна".

Между тем, российские эксперты рассматривают ситуацию в ином ракурсе. Председатель Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов, например, заявил в "Российской газете", что "фортеля в отношениях с союзниками на пользу Армении явно не пойдут. Заниматься такими вещами в условиях повсеместно растущего геополитического напряжения - игра с огнем, сколь весомы ни были бы претензии к генералу Хачатурову (арестованный в Ереване генсек ОДКБ-ред.). И тот факт, что в действиях Еревана не самом деле нет никакого антироссийского подтекста или желания совершить демарш против союзников, не обязательно будет признано в итоге смягчающим обстоятельством. Как гласит русская пословица, простота иной раз хуже воровства".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов:



"Я не раз акцентировал внимание на том, что Россия долго с тревогой наблюдала за событиями в Армении, но резких движений не предпринимала. Очевидно, что поведение новых властей в Ереване вступает в полное противоречие с теми заявлениями, которые премьер Никол Пашинян озвучивал во время своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

В России снят фильм о предательстве Армении - ВИДЕО

для профессионала высочайшего уровня, коим является министр иностранных дел России Сергей Лавров, подобная реакция достаточно необычна. Он всегда положительно отзывался об отношениях Армении и России. Значит, молчание прервано, накипело, и стоит ожидать, что за месажем Лаврова последуют заявления и других влиятельных российских политиков. Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать либо неожиданных извинений со стороны Еревана, либо масштабного давления со стороны гаранта безопасности Армении. Другого выхода я не вижу. Россия не должна допустить масштабного предательства своих национальных интересов в регионе со стороны Армении и ее новых лидеров.

Армянские политики ограничены в стратегическом мышлении, что не удивительно. Дальше своего носа не видят. На мой взгляд, арест Кочаряна и преследование председателя ОДКБ Хачатурова это не только месть за события 2008 года. Нужно смотреть более глубоко. Эти шаги, прежде всего антироссийские и направлены больше на то, чтобы Россия ушла из региона. Несомненно, все это берется на заметку в грядущих политических передрягах, которые только начинаются.

В этой ситуации жалко только армянский народ, который в своем желании освободиться от одних, на его взгляд, преступников, привел тех, кто, обещая печеньки, доведет республику до возможно полной потери государственности", - сказал Евгений Михайлов.

Отметим, что официальный Ереван своеобразно отреагировал на заявление Сергея Лаврова. На Баграмяна 26, наверное, тоже не ожидали такой реакции от сдержанной вроде бы Москвы. На просьбу журналистов прокомментировать заявление Лаврова, спикер ведомства Тигран Балаян произнес нечто путаное, фактически уйдя от ответа. "Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства. Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС". - озадачил Балаян журналистов.

Другой официальной реакции не последовало. Разве что объявленный Пашиняном 17 августа митинг в честь 100 дней своего премьерства, подконтрольные ему СМИ пытаются представить как "жесткий ответ Лаврову". Конечно, это не так. Но если премьер действительно собирает людей, чтобы попугать Москву, то в этом случае он выглядит еще более жалко. Премьер, не способный принимать решения и боящийся делать важные заявления без присутствия толпы, не может называться государственным деятелем и восприниматься всерьез.

По-видимому, в Ереване не знают, что делать с Кочаряном и как расхлебать ту кашу, которую заварили. Ведь арест экс-президента, каким бы он ни был негодяем (а он таковым и является), произошел с нарушением конституционных и процессуальных норм, а само дело уже приобрело антироссийскую направленность.

Что касается Кочаряна, то он действительно негодяй, террорист, вор, участник и организатор этнических чисток азербайджанцев в Карабахе. Он заслуживает самого сурового наказания. Однако Пашинян выбрал неразумный путь, создавая вокруг дела Кочаряна антироссийскую среду - на основателе "карабахского клана" столько преступлений, что связи с Россией, это, пожалуй, последнее, за что его стоило бы судить. Обещанные Ереваном "сенсации" в связи с этим делом вряд ли оставят равнодушным стратегического союзника. В России себя все еще считают таковым в отношении Армении. Но в любой момент все может измениться, и заявление Лаврова - только первый сигнал.

Зульфугар Ибрагимов