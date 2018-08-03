Армения продолжает проводить антироссийскую политику

Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Сколько бы премьер-министр Армении Никол Пашинян и иные политики в РА не говорили о том, что российско-армянские отношения будут развиваться в лучшую сторону, в реальности все обстоит совсем иначе.

Формальным поводом для нового витка напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном стало задержание бывшего президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя, а также открытие дел против бывшего министра обороны страны Микаела Арутюняна (он в розыске) и генерал-полковника Юрия Хачатурова, бывшего начальника генерального штаба Армении, ныне генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Дошло до того, что обычно весьма мягкий в оценках всего касающегося Армении глава российского МИД Сергей Лавров выступил с резким заявлением по поводу происходящего в Армении. "События последних дней явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - сказал министр.

Официальный Ереван пытается что-то лепетать о том, что происходящее является его внутренним делом. Лепет этот вызывает смех у экспертов. Ведь у Армении есть внешнеполитические обязанности, в частности, по ОДКБ. Кроме того, арест генерального секретаря ОДКБ противоречит международному праву и наносит удар по ОДКБ, в которой Россия играет важнейшую роль. Кроме того, целый ряд экспертов уже заявляет, что происходящее - результат срыва джентльменских договоренностей о не преследовании представителей прежней власти, со стороны новой армянской власти.

Об этом, в частности, заявил философ, лидер Международного Евразийского движения, доктор политических наук Александр Дугин. Он указал на то, что Никол Пашинян не собирается выполнять те обещания, которых достигло руководство Армении с Азербайджаном и Россией, обнулив договоренности и создав тем самым огромные сложности. Более того, он стал высказывать прозападные, проатлантистские настроения, ставить под вопрос взаимодействие Армении и России в рамках ОДКБ и Евразийского Союза.

Не выдержал даже первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Этот откровенно проармянский российский политик, большой друг карабахских сепаратистов заявил, что, если выбор Армении будет не в пользу интересов России, то это может привести к "самым разным внутренним и внешнеполитическим исходам". Такое мнение он выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В Армении должны будут задуматься, какой выбор сделает премьер Н.Пашинян, так как если этот выбор будет не в пользу удовлетворения каких-то беспокойств России, то со стороны последней критика действий премьера может привести к самым разным исходам как внешним, так и внутриполитическим", - сказал он.

Все это весьма однозначно указывает на глубочайший кризис в российско-армянских отношениях.

И в Ереване осознанно идут по пути углубления данного кризиса. Так, в армянском сегменте социальной сети Facebook вот уже несколько дней активнейшим образом тиражируется страница, содержащая призыв вывести 102-ю военную базу из Армении, авторы которой считают, что "российская 102-я военная база не обеспечивает интересы Армении и должна быть выведена с территории республики".

Как сообщает издание EADaily, на этой странице в сети Facebook размещаются издевательские карикатуры на российского президента Владимира Путина. А тиражированием указанной страницы и записями на ней занимаются: давний сотрудник фонда "Сороса" в Армении, недавно перешедший на работу в правительство Армении Даниэл Иоаннисян (координирует процесс реформирования Избирательного кодекса в составе комиссии во главе с первым вице-премьером Армении Араратом Мирзояном) и бывший спикер Арарата Мирзояна, называемого в России "человеком Америки", Карпис Пашоян,

Кроме того, издание "Лрагир" публикует интервью с экс-депутатом парламента РА Азатом Аршакяном, который заявляет: "Россия пускай занимается своими делами, она сейчас под международными санкциями, переживает экономический кризис, войска НАТО уже вплотную подошли к границам России, так, что ракеты из Чернигова или Сумска могут достать до Москвы".

Иные армянские эксперты и журналисты в эти дни полны оскорблениями в адрес Дугина, Затулина, Лаврова, Путина. Они спекулируют на теме "вредности" членства в ЕАЭС для РА, возмущаются "высокими ценами на российский газ", тем, что РФ продает оружие Азербайджану, и требуют предоставления его Армении бесплатно. Плюс, в РА уже открыто заявляют, что миссией Армении является "демократизация России".

Все это, конечно же, видят, слышат в Москве. Уверен, что там сделают правильный вывод о том, чего стоят заверения Никола Пашиняна о верности Армении союзническим отношениям с Россией.

Акпер Гасанов