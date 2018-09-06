Армения меняет хозяина? - США всерьез взялись за Пашиняна

Как утверждают источники армянских СМИ, 8 сентября Никол Пашинян едет в Москву отчитываться о своих проделках перед "старшим братом" и отвечать на неудобные вопросы. Многие осуждают новую власть за такую мягкотелость, советуя, как в сказке, повернуться к Западу лицом, а к Москве задом. Потому как первый, дескать, считает Армению суверенной и независимой страной и не допускает подобного вмешательства в ее дела, не "вызывает на ковер", что нередко позволяет себе российская сторона.

Но так ли это? Действительно ли Запад, в частности супердержава - США так уж считаются с суверенными правами Армении?

На днях посол США в Армении Ричард Миллз встретился с журналистами и немало их удивил разнообразными и примечательными заявлениями.

Например, недипломатичным комментарием по поводу реакции России на возбужденные в РА громкие уголовные дела.

Миллзу был задан вопрос, не считает ли он озвучиваемые в последние дни различными российскими должностными лицами оценки касательно внутренней ситуации в РА давлением в отношении новых властей республики и вмешательством во внутренние дела страны. На что американский дипломат ответил: "Я видел эти оценки, и правительство Армении должно отреагировать на эти комментарии", - цитируют армянские СМИ. То есть глава американской дипмиссии уже дает указания армянскому правительству, как ему следует обращаться с Москвой, каким тоном разговорить и на что реагировать.

Позднее посольство США в Армении выступило с разъяснениями в связи с заявлением Миллза, подчеркнув, что "отвечать на заявления властей России является делом правительства Армении".

Тем не менее, послевкусие от сказанного послом, а затем откорректированного дипмиссией, все равно трактуется вполне однозначно.

Дальше еще интереснее. Ричард Миллс просто шокировал журналистов своим комментарием по поводу антииранских санкций и возможностей в этой связи армянских бизнесменов. По словам посла, армянские предприниматели, которые имеют планы по развитию бизнес-отношений с иранскими коллегами, должны получать консультации в посольстве США, а Армения обязана ставить в известность посольство относительно любых сделок с Ираном...

Как резонно замечают армянские журналисты, до "революции" США проявляли больше деликатности в вопросе сотрудничества Армении и Ирана. А теперь, когда у власти вроде бы народное правительство, Штаты грубо и открыто вмешиваются в дела Еревана, давая даже не советы, а указания. Это проявление явного неуважения к суверенным правам страны, ведь США фактически начертили и продолжают чертить рамки, в которых она должна существовать.

Интересно, что господин Миллз не только дает указания, но и недвусмысленно намекает армянским властям на то, что их ждет, если они попытаются выйти из рамок. Например, Армения мгновенно лишится внимания инвесторов. "Бизнес-среда, инвестиционный климат могут быть очень хрупкими, - заявил журналистам Миллз. - Достаточно одной ошибки правительства, одного плохого закона - и это отпугнет инвесторов".

Стоит напомнить, что глава американской дипмиссии уже делал ранее подобное заявление, отвечая на вопрос, возможны ли крупные американские инвестиции в экономику Армении сегодня, когда руководство страны ведет серьезную борьбу с коррупцией. Посол заявил: "Проводимые кабинетом министров работы по борьбе с коррупцией, обеспечению равных правил игры, конечно, приветствуются американскими инвесторами. Но думаю, пока рано говорить о новых крупных инвестициях и о начале данного процесса".

Ох уж это НО и это ОДНАКО, они присутствуют во всех заявлениях американской стороны, ломая едва зародившуюся надежду.

Примечательно, что требующая строго расследования коррупционных дел и всего, что так или иначе связано с Россией американская сторона достаточно ревностно относится к интересам западных компаний в Армении. В частности, "Лидиан Армения", являющейся дочкой британской "Лидиан интернейшнл" и занятой разработкой печально известного Амулсарского золоторудного месторождения. Пару месяцев назад Ричард Миллз дал понять Николу Пашиняну, озабоченному протестами в связи с работами на руднике и готовому избавиться от компании, что американские инвесторы "следят за ходом процессов, происходящих вокруг "Лидиан Армения". В результате правительство оставило все как есть, но начало искать не митинговые, а законные поводы свернуть добычу. На днях стало известно, что проведенные проверки показали серьезные нарушения в работе "Лидиан Армения". Будет ли американская сторона так же принципиальна в этом вопросе, как и по отношению к делам российского бизнеса в Армении, будет видно. Пока же Ричард Миллз сделал Еревану завуалированное предупреждение - вести себя хорошо по отношению к западным инвесторам, следовать ценным указаниям и быть пожестче с Москвой.

Одним словом, у Армении появился новый хозяин, точнее желающие занять эту "почетную" позицию. Оставаться совсем без хозяина эта страна не в состоянии. Этого не допускает ее положение регионального изгоя, ставшее следствием агрессорской политики по отношению к соседям. Оккупация территорий Азербайджана и упорное нежелание идти на компромисс и решать вопрос миром не позволяют Армении воспользоваться провозглашенной, но так и не использованной до сих пор сполна независимостью в национальных интересах.

Если кто-то в Армении полагает, что с изменением курса с востока на запад республика станет более независимой и суверенной, то это большая ошибка. Да и не все так просто, как хотелось бы думать нашим возбужденным "революцией" соседям.

В ходе визита в Москву 8 сентября Николу Пашиняну предстоит в этом убедиться.

Зульфугар Ибрагимов