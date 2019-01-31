США будут обсуждать судьбу Карабаха только с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

Новость о том, что советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон позвонил накануне Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и обсудил с ним карабахское урегулирование, стала для армянской стороны настоящим громом среди ясного неба. Особенно на фоне того, что на днях Болтон звонил и Пашиняну, с которым, по словам самого же премьера, о Карабахе не разговаривал.

О подробностях телефонной беседы с главой Азербайджана Джон Болтон написал сам в своем микроблоге в Твиттере.

"Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили ряд общих интересов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности, поддержку США мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - написал Болтон.

Проводя параллели со звонком Николу Пашиняну, издание "Айкакан жаманак" теряется в догадках - почему Болтон с армянским премьером о Карабахе умолчал, а с азербайджанским президентом тема была затронута?

"У меня был телефонный разговор с советником президента США по вопросам безопасности Джоном Болтоном. Мы обсудили вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних отношений", - написал тогда на своей странице в соцсети Пашинян, а в послесловии добавил, что вопрос Карабаха не обсуждался.

Многие уже тогда удивились и даже не поверили, считая, что Пашинян снова что-то скрывает, так как процесс развивается не в пользу Армении.

Издание 7or.am тоже вне себя от беспокойства.

Фактически, получается, что вопрос Карабаха Болтон с официальным Ереваном уже не обсуждает, пишет издание. Это означает: либо он уже давно получил согласие Пашиняна в этом вопросе, либо необходимости в таком согласии не видит, так как убежден, что получит желаемое. А тема обсуждается лишь с Азербайджаном.

Издание рассматривает и версию того, что Пашинян по каким-то причинам скрывает, что разговор о Карабахе был.

Если это так, то это явное свидетельство того, что Ереван в карабахском конфликте сдает позиции. Либо на Армению оказывается давление со стороны Запада, о чем премьер не хочет информировать армян. Действительно, зачем людей зря расстраивать... И вообще, Пашинян же говорил, что не будет вести переговоры по Карабаху, которые Армению не касаются. Говорил или не говорил? Говорил, и, наверняка, его слова были услышаны за океаном.

Ну, это, конечно же, шутка. На самом деле в США прекрасно осведомлены о ситуации и знают, кто и какую роль сыграл и играет в этом затянувшемся на десятилетия конфликте. "Ястреб" Джон Болтон - серьезный и опытный политик, в свое время выступавший за укрепление отношений Штатов с Азербайджаном.

Напомним, что в 2011 году кандидат в президенты США на очередных выборах Джон Болтон рекомендовал Бараку Обаме проявлять к Южному Кавказу повышенное внимание. Как писали СМИ, по мнению этого политика, в карабахском вопросе США должны поддержать Азербайджан.

США, по его мнению, необходимо поменять свою политику в отношении Азербайджана: "Ясно, что конфликт с Арменией немного затрудняет это, однако, с другой стороны, как мне кажется, если учесть выход Азербайджана к нефтегазовым ресурсам Черного моря, значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и его географическое положение, то во главу угла встает вопрос о том, чтобы США уделяли больше внимания "замороженному конфликту". Болтон отметил, что США должны быть готовы к оказанию значительной поддержки и внимания Азербайджану.

Так что, независимо от заявлений Пашиняна, в Америке стороной карабахского конфликта признают именно Армению. И если в телефонном разговоре с премьер-министром РА Джон Болтон не говорил о Карабахе, то это очень и очень тревожный звонок для Еревана.

Причем, что важно, Еревану есть от чего встревожиться во всех случаях - и если Болтон о Карабахе не говорил, и, тем более, если он затронул тему, но Пашинян об этом умолчал.

Такой вот интересный расклад получается для наших соседей. И уж откуда-откуда, а из-за океана таких проблем в Армении точно не ждали. В отличие от России, где армянское лобби хилое и интересы армянства поддерживаются лишь подкупом отдельных чиновников, в США лобби очень крепко и организовано. Как раз недавно главой ведущего комитета Конгресса - по международным делам - был в очередной раз назначен представитель армянского кокуса - Элиот Энгель сменил на этом купленном, видимо, до конца времен диаспорой посту другого "ветерана" армянского лоббинга Эда Ройса. Лобби в Конгрессе бьется которое десятилетие, диаспора тратит огромные средства на подкуп и гонорары.

И что в результате?

В результате советник президента США по национальной безопасности звонит в Баку и обсуждает карабахское урегулирование с Президентом Азербайджана. И они говорят как стороны, между которыми все ясно.

Зульфугар Ибрагимов