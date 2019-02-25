Приглашение представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана на встречу российско-армянского "Лазаревского клуба", противоречит целям мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в понедельник глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Trend на пресс-конференции, передает Day.Az.

"Как известно, площадка российско-армянского "Лазаревского клуба", который начал действовать в прошлом году, используется для провокационных целей. Это вполне очевидно, при рассмотрении мнений, озвученных на первой встрече этого клуба в Ереване 30 ноября - 1 декабря 2018 года", - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы напомнила, что Азербайджан посредством посольства в России выразил свое неудовольствие МИД России в связи с этим вопросом.

"Еще в декабре минувшего года с нашей стороны было отмечено, что одним из инициаторов и организаторов этого клуба, который представляет себя как новый формат общественной дипломатии, является Константин Затулин, который занимает должность Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Приглашение организаторами представителей незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана на эту встречу, а также, высказанные самим Затулином мнения, носящие характер нападок в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также аналогичные позиции других участников в ходе встречи, преследуют цель навредить отношениям высокого уровня между Азербайджаном и Россией. Кроме того, было особенно подчеркнуто, что мнения, озвученные Затулином, противоположны интересам развития сотрудничества в рамках СНГ и не соответствуют его статусу первого заместителя председателя соответствующего комитета Государственной Думы", - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы отметила, что, к сожалению, организаторы данного клуба не демонстрируют намерение внести какие-либо изменения в его деятельность и открыто заявляют о приглашении представителей незаконного режима на вторую встречу клуба, которую планируется провести 5-6 марта этого года в Москве.

"Такая деятельность "Лазаревского клуба", которая явно противоречит целям мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, никак не совпадает с усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, продвигать вперед процесс решения армяно-азербайджанского конфликта. В случае, если не будут приложено достаточно усилий для предотвращения приглашения представителей незаконного режима на мероприятие на фоне организации такой встречи официальным лицом, которое занимает руководящую должность в парламенте России, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, это даст основания для возникновения определенных вопросов", - заключила Абдуллаева.

Отметим, что второе заседание российско-армянского "Лазаревского клуба" состоится 5-6 марта в Москве.

К участию во втором заседании будут приглашены руководители Армении, а также представители незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, российские и армянские парламентарии, политики, эксперты, предприниматели, общественные деятели и журналисты двух стран.