Если Пашинян желает детализации Мадридских принципов, то он еще меньше будет обрадован результату.

Так депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков прокомментировал панические заявления премьера Армении касательно необходимости детализации оглашенных сопредседателями МГ ОБСЕ так называемых Мадридских принципов урегулирования карабахского конфликта.

По мнению Мусабекова, сопредседатели Минской группы в своем заявлении осознанно давали соответствующие формулировки по таким переговорным позициям, которые в настоящее время невозможно привести к общему знаменателю.

"Это сделано с тем, чтобы стороны могли трактовать их для своей аудитории по-своему, но чтобы это не создавало бы непреодолимого препятствия для движения вперед в сторону урегулирования конфликта. Идеология Мадридского плана заключалась именно в этом, так как непреодолимые вопросы выводились за скобки с расчетом на то, что в условиях прочного мира и восстановления отношений удастся в будущем найти взаимоприемлемые решения по остающимися открытыми вопросам", - подчеркнул наш собеседник.

Пашинян либо этого искренне не понимает, либо сознательно "включает дурака", отметил азербайджанский депутат, добавив, что остается надеяться, что традиционные покровители армянства разъяснят ему реалии.

"В противном случае разъяснительной работой придется заняться нашей армии, и пусть тогда он попробует "принудить" Азербайджан к миру", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева