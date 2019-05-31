Помнится, прежние власти Армении очень гордились своей "многовекторной" внешней политикой и хитроумной способностью усидеть сразу на двух стульях. Серж Саргсян, выступая в том числе с международных трибун, возвещал о победе этой многовекторности, утверждая, что Армения успешно преодолела необходимость выбора и отмела, как ненужную, политику "или, или", взяв на вооружение "и, и".

После апрельского переворота, эта изобретенная в Ереване комбинация букв перешла по наследству к Николу Пашиняну. Наследство было принято им вынужденно, поскольку, свергая Саргсяна, он очень рассчитывал избавиться от одного из "и". Ни для кого не секрет - от какого именно. Однако после переворота занимавший в бытность оппозиционером резкую антироссийскую позицию Пашинян так же резко изменил свой подход.

Тем не менее, определенность, которую все еще ждет Запад от нового главы правительства Армении, продолжает определять отношение партнеров к Еревану. Там ждут выбора от Армении. Не то чтобы очень настаивают, но холодность, с которой делаются эти намеки, говорит о том, что вариантов у Еревана нет.

Однажды Армения должна будет сделать выбор: Россия или Европа. Такое мнение высказал руководитель группы дружбы Польша-Армения депутат Тадеуш Возняк на встрече с армянскими журналистами в Сейме Польши (нижняя палата парламента).

Как пишет армянское издание Aravot.am, беседа развернулась вокруг перспективы европейского будущего Армении.

"Мы понимаем, что Армения стоит перед дилеммой, но выбор неизбежен", - сказал Возняк.

Это произнесено с оттенком ультиматума. Причем, ясно, что Запад не собирается подгонять Армению и вообще что-то делать для отрыва ее от России. Эта страна не представляет особой важности, чтобы совершать какие-то телодвижения. Он просто предлагает ей сделать выбор и наблюдает со стороны, но долго играть в эти игры ему не интересно.

На необходимость выбора Еревану ранее уже намекнули и США. Намекнули в своей, американской манере - проигнорировав главу Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Как писала газета "Грапарак", визит Григоряна в США прошел весьма неудачно. Несмотря на все усилия МИД и посольства Армении, ему так и не удалось удостоиться какой-либо встречи на серьезном уровне. Более того, его отказался принять советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. А до того во встрече с представителями руководства Штатов было отказано премьер-министру Николу Пашиняну. Армянская сторона предприняла неимоверные усилия, чтобы переговорить с Дональдом Трампом, вице-президентом США Майклом Пенсом или хотя бы с госсекретарем Майком Помпео. Но безрезультатно.

В свое время попытки сблизиться с Вашингтоном предпринимал и Серж Саргсян. Два года назад армянский МИД активно готовил его встречу с Дональдом Трампом. Саргсян страстно желал этой встречи, но американский президент, видимо, не разделял его желаний, поэтому встреча не состоялась. Посольство Армении в США тогда очень рассчитывало, что "Вашингтон поймет позицию Еревана по налаживанию хороших отношений как с США, так и с Россией". То есть даст добро на сидение на двух стульях и закроет глаза на российскую базу на армянской территории. Но в Штатах оказались не столь понятливыми.

А вот еще один очень примечательный случай. Экс-посол СЩА в Армении Ричард Миллз в бытность главой дипмиссии призвал вице-спикера Национального собрания Эрмине Нагдалян уйти с должности главы депутатской группы дружбы Армения-США. Как писала газета "Жоховурд", посол указал Нагдалян на то, что она ну никак не может руководить подобной группой, поскольку является членом российского клуба "Грибоедов". И что бы вы думали выбрала Нагдалян? Конечно же, членство в пророссийском клубе.

Между тем, свой взгляд на то, какую из "и" Еревану следует удалить из своей внешней политики, есть и у Москвы. И он вполне определенен. Причем, российская сторона не просто ждет от Еревана соответствующих шагов, а всякий раз "корректирует" его действия, когда тот сделает что-то не так, или слишком уж размечтается. И для этого не требуется ничего особенного, достаточно просто бросить многозначительный взгляд или не ответить на телефонный звонок, чтобы у армянских властей затряслись поджилки.

Как раз на этой неделе в Армении с тревогой обсуждалось, почему сорвалась запланированная в Нур-Султане встреча Никола Пашиняна с президентом России. Встреча активно анонсировалась, но не состоялась. Почему? Как предположил в ответ на вопрос армянских СМИ глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, это могло быть случайным стечением обстоятельств.

У стратегического союзника всегда найдутся "случайные обстоятельства", позволяющие контролировать поведение Еревана. Запад же, не имея практических рычагов давления, просто держит Армению на расстоянии, что не менее мучительно, чем пинки и тычки, потому что европейский выбор - это давняя мечта Еревана. Об этом грезил и Серж Саргсян. Даже когда по указанию Москвы предавал евроинтеграцию в 2013-м и обменивал Евросоюз на ЕАЭС, он продолжал мечтать и изо всех сил пытался разместить свою пятую точку на втором стуле.

Сейчас тем же самым занят Никол Пашинян. Но Запад, похоже, начал терять остатки интереса к этому маленькому, агрессивному и совершенно бессмысленному в региональном раскладе государству.

Зульфугар Ибрагимов