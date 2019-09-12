https://news.day.az/politics/1155578.html МИД Азербайджана сделал заявление по т.н. "голосованию" в Крыму
МИД Азербайджана сделал заявление по т.н. "голосованию" в Крыму
МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины.
Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя прошедшие на Крымском полуострове так называемые "местные выборы", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
"Следовательно, Азербайджан не признает какие-либо "выборы", проводимые без согласия правительства Украины", - сказала она.
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