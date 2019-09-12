МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя прошедшие на Крымском полуострове так называемые "местные выборы", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Следовательно, Азербайджан не признает какие-либо "выборы", проводимые без согласия правительства Украины", - сказала она.