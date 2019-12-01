Накануне стало известно, что памятная табличка, установленная на территории армянской церкви российского города Армавир в честь пособника гитлеровской Германии Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде), была снесена. Такое решение было принято городскими властями, несмотря на противодействие диаспоры, политического руководства Армении и армянского лобби в Москве.

Сегодня многие, в том числе в России говорят о большой роли, которую сыграл в этом акте торжества справедливости Азербайджана и лично Президент Ильхам Алиев. Принципиальная позиция азербайджанского лидера помешала армянству сделать само собой разумеющимся вопрос увековечения в России памяти нацистских преступников, пусть даже считающихся героями у армянского народа.

На вопросы Day.Az отвечает известный российский аналитик и историк, исследователь биографии армянского пособника нацистов Нжде Олег Кузнецов.

Cнос памятного знака Нжде для Азербайджана является большим политическим успехом, поскольку удалось пробить брешь в иллюзии "непогрешимости" армян в глазах российского политического истеблишмента. Сила разочарования в них российских верхов очень велика, на слово им больше уже никто не верит, и сегодня Азербайджан получил новые возможности представлять в Кремль любые обоснованные инициативы по Кавказу и Нагорному Карабаху, которые теперь не будут, как это было прежде, с порога восприниматься в штыки. Теперь у России и Азербайджана есть общая политическая тема - борьба с армянским нацизмом, в том числе и на территории Армении. А еще мне понравилась фраза, сказанная в телефонном разговоре моими московскими друзьями: "В России есть адекватные армяне, которые смогли адекватно объяснить неадекватным армянам их неадекватность".

Должен сказать о личном участии Президента Ильхама Алиева в решении вопроса о сносе памятного знака Нжде в Армавире. Для начала скажу, что он - очень умный человек, моментально схватывает суть любой идеи. При этом он - тонкий и глубокомысленный политик.

Нет никаких сомнений - без выступления Президента Ильхама Алиева в Ашгабаде мемориальный знак нацисту Нжде в Армавире стоял бы до сих пор. Эти слова - не фигура речи. Только посмотрите, какую бредовую активность развили власти Армении и руководство армянской диаспоры России, защищая его от сноса.

И еще одно личное качество Президента Ильхама Алиева я хочу особо выделить: он умеет и не боится брать ответственность на себя. Не всякий решился бы даже при наличии весомых аргументов и доказательств поднять на международном уровне тему государственной политики героизации нацизма в Армении, зная об отношении к этой стране со стороны России, но он, тем не менее, это сделал. Не только во имя своего собственного, но и во имя армянского народа, который давно пора вырвать из плена нацистской пропаганды теории цехакрона Гарегина Нжде.

Снос мемориального знака нацисту Нжде в Армавире наглядно свидетельствует о том, что нормы закона в России при наличии политической воли стоят выше и действуют вопреки интересам политической конъюнктуры. В России есть непреходящие ценности, отказ от которых невозможен в принципе, даже если ради этого придется пойти на серьезные, даже геополитические жертвы. Борьба с героизацией нацизма - из их числа, это вопрос, не признающий полумер, половинчатых действий, диспозитивных решений, какое бы давление извне на народ и политическое руководство ни оказывалось.

Вспомните, какой визг стоял в армянской русскоязычной прессе, такого визга не было даже тогда, когда азербайджанские военные сбили в Нагорном Карабахе армянский боевой вертолет в 2014 году. В Ереване около российского посольства проходили митинги протеста, Союз армян России требовал политической и юридической реабилитации нацистского преступника Нжде, того же требовал от Москвы глава этой страны - премьер Никол Пашинян. Армяне во всех возможных формах продемонстрировали факт того, что в их стране окончательно победил нацизм, и они этим гордятся. И что? Ничего. Россия в очередной раз показала, что является страной, в которой действует закон.

Все политические вопросы в России, особенно если они касаются темы межнациональных отношений, решаются тихо и строго по закону, и случай с памятным знаком Нжде в Армавире лишний раз доказал это.

Жители Армавира были недовольны этим актом героизации нацистского преступника Нжде в своем городе с момента установки ему памятного знака на территории армяно-григорианской церкви, о чем в разные годы активно писала региональная и федеральная пресса. Местные общественники и депутаты не раз и не два обращались в мэрию Армавира, городскую прокуратуру, правоохранительные органы, но их отовсюду все эти годы отфутболивали. В этом легко убедиться, если поискать ссылки на публикации в интернете за 2013, 2014, 2017 годы.

Несколько лет процесс такого "бодания" на местном уровне между чиновниками и общественниками был незамечаем за пределами Армавира, тем более что армянская пропаганда факт существования мемориального знака Нжде в России никак не афишировала, чего нельзя сказать о мемориальной доске ему на доме в болгарской столице Софии. Если бы азербайджанская пресса не вмешалась в этот вопрос год назад, ситуация продолжала бы топтаться на прежнем месте.

Открою вам одну маленькую тайну, о которой после сноса знака Нжде в Армавире говорить уже можно: о его существовании в Армавире в Баку узнали от меня поздней осенью прошлого года. Тогда русскоязычная армянская пресса начала активно муссировать слух об установке памятника Нжде в комплексе "Двор кириллицы" в городе Плиска на северо-востоке Болгарии. Тогда я решил выяснить, а в каких еще странах своего пребывания армянская диаспора продолжает дело героизации нациста Нжде? Оказалось - в России. Это существенно скорректировало направление моих научных поисков и придало им дополнительный импульс, так как стало моим личным "крестовым походом". Сами понимаете, одно дело - воевать с абстрактным вселенским злом, другое - с совершенно конкретным, которое уже пустило корни у тебя на родине.

В Азербайджане тему памятного знака Нжде в российском Армавире восприняли как свою и сделали все для того, чтобы она стала известна российскому политическому руководству.

Лейла Таривердиева