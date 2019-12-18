Дружественные и партнерские отношения между нашими странами развивались, но развивались недостаточно. Можно было бы сотрудничать более глубоко и плотно, в том числе по энергоносителям.

Об этом сказал в беседе с Day.Az украинский политолог Алексей Вороненко.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Баку. В ходе визита был подписан ряд документов, Президент Ильхам Алиев и украинский лидер провели встречу тет-а-тет и в расширенном составе, а также сделали заявления для прессы.

"Надеюсь, что визит Владимира Зеленского в Баку и подписанные здесь документы станут хорошим сигналом для активизации контактов. Отношения должны выходить на более высокий уровень. Безусловно, на этом пути могут быть помехи, но мы должны расширять взаимоотношения на пользу обоим нашим странам. В том числе, активизировать взаимные визиты на самом высоком уровне", - отметил украинский политолог.

Украине, считает Алексей Вороненко, очень нужны альтернативные партнеры по поставке энергоресурсов. В свою очередь, сама Украина - экспортер продуктов питания по всему миру. В этих двух сегментах могут иметь место наиболее масштабные экономические контакты.

"Отношения в целом развивались и раньше неплохо, но они могут и должны развиваться намного лучше и активнее. В принципе, я считаю, что украинским властям есть, чему поучиться у Азербайджана. Например, в том, что касается карабахской дипломатии Баку, умения использовать более умные и тонкие дипломатические шаги, чтобы разворачивать ситуацию в свою пользу. И главное - вначале нужно стать экономически сильным государством, укрепляться в политическом и военном плане", - отметил украинский политолог.

Говоря о сотрудничестве Украины и Азербайджана в международных форматах, наш собеседник посчитал необходимым возрождение ГУАМ. По мнению Вороненко, эта организация прекратила практическую деятельность под влиянием из вне, но она может быть полезна странам-членам, и было бы хорошо, если бы был поднят вопрос возрождения этой структуры. ГУАМ способствовала бы укреплению стран-членов и отношений между ними - экономических, политических, культурных.

Что касается перспектив военно-технического сотрудничества, то они, по мнению нашего собеседника, несомненно, имеются. В Украине после развала СССР все, что связано с оборонпромом, находилось в плачевном состоянии. Хотя в стране много хороших специалистов. Кроме того, ряд наименований украинской военной продукции сегодня идет на экспорт. Учитывая активное развитие военно-промышленного комплекса в Азербайджане, перспективы сотрудничества в этой сфере многообещающие.

"Хочется надеяться, что отношения будут развиваться в более продуктивном русле, используя весь имеющийся потенциал, что все экономические показатели будут расти, а политические контакты дадут свои плоды в интересах наших стран и народов", - резюмировал Алексей Вороненко.

Лейла Таривердиева