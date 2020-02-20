В преддверии годовщины Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими бандформированиями во время карабахской войны, премьер Армении поспешил переложить ответственность за это преступление против человечности на плечи своей союзницы - России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axar.az, на своей странице в соцсети "Фейсбук" после разгрома, устроенного ему в Мюнхене Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер сделал следующую запись.

В буквальном переводе на русский его запись означает следующее:

"Факт остается фактом:

Резня азербайджанцев в Ходжалы не имеет ничего общего с азербайджанскими армянами в Азербайджане, это было сделано 366-м российским полком. В этой трагедии нет ничего плохого".

После чего, спустя буквально минуту, он понял: за такой комментарий Россия с ним лично и со всей Арменией сделает такое, после чего добрые полвека придется ходить враскорячку, и удалил эту запись, сделав следующую:

"Փաստը մնում է փաստ։", что означает "Факт остается фактом".