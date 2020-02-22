Прием, оказанный Президенту Ильхаму Алиеву в Италии, проведенные там встречи на высоком уровне и подписанные в рамках визита документы свидетельствуют о понимании Римом важности укрепления итальяно-азербайджанских отношений и значимости Азербайджана с точки зрения энергобезопасности Европы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По словам политолога, не случайно 2020-й год объявлен в Италии "Годом азербайджанской культуры".

"Президент Италии назвал Азербайджан современной, очень открытой для диалога страной. Италия и Азербайджан являются дружественными друг другу странами и основными партнерами в регионе. Это подтверждается и теплым приемом, оказанным Президенту Азербайджана, и интересом, проявленным к визиту азербайджанского руководителя со стороны бизнес-кругов Италии. В ходе визита было подписано множество документов в самых разных областях, в том числе "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой". Эта договорная база послужит дальнейшему укреплению наших дружеских и партнерских отношений", - сказал Садыхов.

Политолог подчеркнул, что Италия - одно из ключевых государств Европейского Союза, с пониманием относится к проблемам Азербайджана и уже неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности нашей страны. Президенты двух стран обратили внимание на этот момент в своих выступлениях.

"Президент Ильхам Алиев очень правильно подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений в самых разных областях. Мы являемся одними из главных акторов в укреплении безопасности в нашем регионе. Наши миротворцы участвуют в миротворческих операциях в Афганистане, наши транспортные, логистические возможности предоставляются для транспортировки невоенных грузов в рамках этих операций. В этом плане роль Азербайджана прекрасно понимают и в руководстве НАТО, и в Евросоюзе. Думаю, этот визит послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Италией не только с точки зрения двусторонних связей, но и в целом послужит толчком для развития взаимосвязей с важным европейским государством в преддверии подписания соглашения между Азербайджаном и ЕС", - отметил Фикрет Садыхов, напомнив, что представители Италии поддерживают Азербайджан в европейских и международных организациях, и эта поддержка очень важна для нас.

Лейла Таривердиева