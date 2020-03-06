Последняя поездка Президента Ильхама Алиева по регионам ознаменовалась рядом очень важных моментов касательно актуальных вопросов политики и экономики.

Интересный эпизод имел место в ходе знакомства главы государства с Государственным музеем азербайджанского ашугского искусства, открытым в Товузе. Знакомясь с экспонатами музея, Президент Ильхам Алиев обратил внимание на несоответствие ряда топонимов на представленной в экспозиции карте историческим реалиям.

Отметим, что карта показывает территории распространения ашугского искусства, и многие пункты приходятся на территорию нынешней Армении. Глава государства обратил внимание на неточное указание некоторых названий на карте.

"Они расположены на территории Армении. Эти территории - историческая, древняя азербайджанская земля. Поэтому внесите здесь поправки. Напишите их на азербайджанском языке, как есть. К примеру, не "Dilizhan", а "Dilican". Должно быть написано "Dilican". Севан - это озеро Гейча, вы написали "Goycha lake", а здесь написано "Sevan". Настоящее название реки Раздан - Зенги. Вы используйте исключительно эти слова, топонимы. Ведь все это наши древние земли. "Ekhegnadzor" - позднее название, у него также есть древнее азербайджанское название. Поэтому это надо исправить", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это замечание главы государства уже заставило встрепенуться армянскую сторону, где выражают возмущение и пускаются в псевдоисторические экскурсии с целью опровержения слов главы Азербайджана. Однако поднятый Президентом Ильхамом Алиевым вопрос - не просто вопрос правописания. Это вопрос исторической справедливости. Он чрезвычайно актуален, причем сегодня он актуален еще больше, чем, например, десять лет назад. Общий фон вокруг армяно-азербайджанского конфликта стремительно меняется, и сегодня мир все более открывается для восприятия правды о нашем регионе, касательно не только Нагорного Карабаха, но также истории собственно Армении, расположившейся на азербайджанских землях.

"Президент Ильхам Алиев поднял очень актуальную тему. За последние двести лет на территории Армении были переименованы 90 с лишним процентов топонимов и гидронимов. В целом, по предварительным подсчетам, переименовано более 5 тысяч названий рек, озер, городов, сел, горных вершин. То есть, в течение двух столетий происходило тотальное переименование всего азербайджанского тюркского наследия", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

По словам историка, основной этап фальсификаций пришелся на период советской и независимой Армении. Если в царские времена этот процесс шел вяло и не имел больших масштабов, то после образования на этих землях Армении и особенно после провозглашения Арменией независимости процесс стал тотальным и был полностью завершен в последние три десятка лет.

Как восстановить для правильного отражения на картах исторические топонимы, которыми заменены сегодня названия городов, сел и рек в Армении? Как отметил Ризван Гусейнов, для этого можно воспользоваться целым рядом военных топографических карт Южного Кавказа, выпущенных в царской России в конце 19-го - начале 20-го веков.

"На них указаны все населенные пункты на Южном Кавказе, и можно убедиться, что вся топонимика, несмотря на продолжающееся на тот момент уже столетие переселения армян, является азербайджанской, тюркской. Это позволит восстановить исторические названия рек, населенных пунктов, высот и так далее. Также имеются статистические сборники, календари царского периода и первых советских лет. Они помогут доказать всему миру преступные деяния армянской стороны по тотальному переименованию и уничтожению азербайджанского наследия", - сказал директор Центра Истории Кавказа.

Лейла Таривердиева