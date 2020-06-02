https://news.day.az/politics/1240691.html Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, - необходимость
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, - необходимость
То, что Армения должна положить конец политике аннексии и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, является необходимостью.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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