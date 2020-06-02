Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, - необходимость

То, что Армения должна положить конец политике аннексии и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, является необходимостью.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется