Президент Ильхам Алиев: Мы с первых дней держим болезнь под контролем

Мы с первых дней держим болезнь под контролем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

"В области борьбы с пандемией предпринимаются все необходимые шаги. В короткий срок в нашей стране даже началось производство медицинских масок, дезинфицирующих средств, комбинезонов для врачей. Производства всего этого у нас не было, да и не нужно было. Естественно, та или иная страна не должна производить все потребляемые товары. Но мы увидели, что доставлять из-за рубежа некоторое оборудование и принадлежности сложно. Порой подписанные контракты не исполнялись, средства были выплачены, но мы все равно не могли доставить необходимое оборудование. Особенно на начальном этапе пандемии в мире был большой ажиотаж", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, в результате всей этой работы мы с первых дней держим болезнь под контролем.

"С самого начала как граждане Азербайджана, так и Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценили нашу работу. Я до сих пор получаю письма благодарности с мест, в которых отмечается, что Азербайджанское государство оперативно организовало всю эту работу и обеспечило здоровье людей. Позиция международных организаций также позитивна. Всемирная организация здравоохранения оценила нашу деятельность как образцовую. Считаю, что наша политика смягчения в начале мая была правильной, так как в то время динамика, связанная с болезнью, была положительной. Выздоровевших было больше, чем инфицированных. Поэтому мы пошли на смягчение, потому что знаем, что это беспокоит, мучает людей. Люди были лишены обычного образа жизни. Поэтому мы пошли на смягчение. Но что увидели?! Увидели, что число больных сразу же стало расти. Положительная динамика нарушилась, и мы вошли в фазу отрицательной динамики. Повторное ужесточение стало неизбежным. Вновь стали приниматься жесткие ограничительные меры. Спустя примерно месяц с начала принятия этих мер мы вновь видим положительную динамику. Уже более двух недель число выздоровевших в нашей стране больше, чем инфицированных. Это и есть положительная динамика. Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни. Но мы видим, что при малейшем смягчении болезнь сразу же начинает набирать обороты, ее распространение идет высокими темпами и жизнь людей оказывается под угрозой", - сказал Президент Ильхам Алиев.