В оккупированном Арменией Кельбаджаре создано новое незаконное поселение

МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного Арменией в оккупированном Кельбаджаре.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана и ОАО "Азеркосмос".