https://news.day.az/politics/1262597.html В оккупированном Арменией Кельбаджаре создано новое незаконное поселение - ФОТО
В оккупированном Арменией Кельбаджаре создано новое незаконное поселение - ФОТО
МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного Арменией в оккупированном Кельбаджаре.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана и ОАО "Азеркосмос".
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