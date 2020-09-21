Президент Ильхам Алиев: Продолжающаяся сегодня пандемия COVID-19 еще раз демонстрирует важность мультилатерализма

Продолжающаяся сегодня пандемия COVID-19 еще раз демонстрирует важность мультилатерализма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения подчеркивает глубокую обеспокоенность участившимися случаями односторонности и использования односторонних мер, подрывающих Устав ООН и международное право, еще раз отмечает приверженность поощрению, сохранению, оживлению мультилатерализма и принятия многосторонних решений в рамках ООН, проведению и усилению реформ для создания справедливого, равноправного миропорядка и глобального демократического управления посредством неукоснительного соблюдения Устава ООН и международного права.

"Этот год знаменателен и для Движения неприсоединения, так как мы отмечаем 65-летие принятия Бандунгской декларации, отражающей основополагающие принципы Движения. В период Холодной войны Бандунгские принципы направляли государства, объявившие о приверженности им со дня их принятия. Отсутствие двух противоборствующих блоков после Холодной войны вовсе не умалило значение и силу Бандунгских принципов. Напротив, на фоне сложных вызовов, касающихся мира и развития, они более значимы, чем когда-либо. Обе годовщины позволят нам проанализировать прогресс в достижении основных целей, отраженных в Уставе ООН и Бандунгской декларации, и подумать нам, государствам-членам ООН, о том, как мы можем ответить на продолжающиеся возникать многосторонние вызовы общим видением и мобилизацией наших сил", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.