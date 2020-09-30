https://news.day.az/politics/1275522.html Минобороны Турции: Армения и сегодня на глазах всего мира подвергает обстрелу невинных гражданских лиц
Минобороны Турции: Армения и сегодня на глазах всего мира подвергает обстрелу невинных гражданских лиц
"Армения, совершившая геноцид в Ходжалы, оккупировавшая азербайджанские земли, и сегодня на глазах всего мира подвергает обстрелу невинных гражданских лиц".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Сегодня Армения, как и 30 лет назад, действует как враг мира и стабильности", - отмечается в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре