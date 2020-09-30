Минобороны Турции: Армения и сегодня на глазах всего мира подвергает обстрелу невинных гражданских лиц

"Армения, совершившая геноцид в Ходжалы, оккупировавшая азербайджанские земли, и сегодня на глазах всего мира подвергает обстрелу невинных гражданских лиц".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Сегодня Армения, как и 30 лет назад, действует как враг мира и стабильности", - отмечается в публикации.