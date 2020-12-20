Президент Ильхам Алиев напомнил лидерам СНГ о преступлениях Саргсяна и Кочаряна

Сегодня в российских и армянских СМИ наперебой пишут о том, что Президент Ильхам Алиев "защитил Пашиняна".

О чем идет речь?

"Та армия, которая была разгромлена, - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет. И наши города и Агдам, и Физули, и Джебраил, и другие, и Зангилан, и Губадлы уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний. Во-первых, там уже нечего было дальше разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна, так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, людей, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но, когда мы попали на эти территории, когда мы пришли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили. Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать это не его армия. Он не успел бы создать ее и практически - да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу.

Каждый пытается увидеть в высказываниях главы Азербайджанского государства что-то свое. Но на самом деле азербайджанский лидер просто защитил справедливость и постарался избавить и коллег по Содружеству, и армянское общество от неправильных представлений о ситуации. Он вступился не за Пашиняна, а за правду.

Всегда нужно оставаться справедливыми. Да, Никол Пашинян натворил многое. Он делал провокационные шаги и заявления, вел себя неадекватно и в конце концов спровоцировал войну. Но проигрыш Армении - это не его вина. На долю Пашиняна пришлись только два с половиной года армянской истории, а до этого два десятилетия сомнительной независимости Арменией управляла хунта, пришедшая к власти через войну и невинную кровь. За 44-дневную войну Азербайджан разгромил армию не Пашиняна, а его предшественников - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, карабахских полевых командиров, захвативших власть в Армении и десятилетиями подталкивавших армянский народ к пропасти.

Сегодня военные преступники обвиняют премьера-популиста во всех грехах, как говорится, пытаются навесить на него всех собак, обелить себя, спрятав свою вину за провал проекта "независимая Армения" и отведя от собственных персон народный гнев. И слова правды, прозвучавшие на саммите СНГ, это достаточно благородный шаг азербайджанского лидера. Армяне должны прекратить антипашиняновскую истерику и задуматься о том, как жить дальше. И главное - осознать опасность возвращения к власти преступного карабахского клана.

"Президент Ильхам Алиев абсолютно прав, ведь и Кочарян, и Саргсян были организаторами оккупации азербайджанских территорий, этнических чисток азербайджанцев, преступлений против гражданского населения. Кочарян заявлял о генетической несовместимости армян и азербайджанцев, в наглую, с трибуны Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Саргсян признавал, что был одним из организаторов и исполнителей геноцида в Ходжалы", - сказал в комментарии Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Политолог напомнил, что в тот период, когда оккупировались территории Азербайджана, Кочарян был так называемым "президентом НКР". Саргсян в свое время назывался "министром обороны", и это все случившееся - на их совести. Они - военные преступники, причем, преступники они по своей натуре, а не просто в силу участия в войне. Они убивали не только азербайджанцев, но и своих политических противников. Кочарян расправлялся со своими противниками даже в сепаратистской "НКР", когда так сказать "спикером парламента" избрали не его, а представителя "Дашнакцутюн". Последний был убит при невыясненных обстоятельствах. Потом были политические убийства и в Армении, и в Ханкенди, и печально известный расстрел парламента. Посредством этих преступлений карабахский клан расчищал себе дорогу к власти, подчеркнул Мусабеков.

По его словам, эти террористы - организаторы этнических чисток были создателями и армянской армии, так что все правильно.

"Пашинян не был на первой карабахской войне, не замешан в преступлениях геноцида против азербайджанцев в Армении и Карабахе. Он не служил в армии вообще, и после прихода к власти так и не сумел установить полного контроля над вооруженными силами и другими силовыми структурами, являющимися продуктом преступной деятельности Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Президент Ильхам Алиев обвинял Пашиняна в том, что тот сорвал переговоры своим неправильным поведением, провокационными заявлениями, своими плясками в Шуше и совершенно дилетантским подходом к таким вопросам, как переговорный процесс и ответственные решения, которые могли бы предотвратить войну, либо остановить ее в первые дни. Никол как популист не захотел брать на себя ответственность за тяжелые и серьезные решения и в результате оказался у разбитого корыта", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева