Как лжец Затулин армянских хозяев успокаивал

Говорение истины и лицемерие - две соревнующиеся модели, коды человеческого поведения. Это относится как к области повседневного жизни, личных отношений людей, так и жизни общественной, публичной. При этом ценность истины, правды, следование принципам открытости и правды всем кажутся вполне бесспорными. Откровенное отрицание этой максимы сравнимо с самым гнусным преступлением, духовной болезнью, разрушающей самого человека и провоцирующей глубокие социальные осложнения.

На самом деле обман, жульничество, подлость, лицемерие, безнравственность и ложь превратились в чуть ли не обязательный инструмент современной "реальной политики" в исполнении некоторых индивидуумов в ближнем зарубежье. В особенности, в бескрайних просторах политической жизни России.

Эти политические существа активны, агрессивны и имеют многослойную хитиновую оболочку, фасетчатые глаза и ненасытную утробу согласно принципу мимесиса, присущей животному миру природы. В ходе эволюции человек тоже приобрел свой вариант мимесиса и ассимилировал ее.

Н.Макиавелли в этой связи прямо сравнивал такого человека с животным, а Ж.Пиаже утверждал, что обман - это первое, чему научаются дети, ведь знание всей правды о чем-то многим не по душе; чтобы выжить и избежать наказания, ее лучше вообще не замечать.

Это начальный уровень, примитивные выверты сознания лицемера и патологического лгуна, ставшим бесчестным человеком. Но есть особенная порода людей, для которых особенность самообмана состоит, очевидно, в том, что обманывающий, обманутый и обманываемый совмещаются в одном лице и плоскости.

Они мифоманьяки, люди, отличающиеся непреодолимой склонностью к обману и самообману, лицедейству и лицемерию. Для них лицемерие является инструментом политического и социального манипулирования.

Депутат Госдумы России, член парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин, известный своей проармянской позицией, именно такая, так сказать, выдающаяся фигура политической фауны.

На днях он долго и нудно говорил про спасение армянских душ, ненавистном ему Азербайджане и Турции, пропагандировал откровенную нетерпимость к Баку и Анкаре.

Глава Союза Армян России, лишенный элементарных навыков этикета и грамотной русской речи Ара Абрамян, собрал несколько десятков армян Москвы для "обсуждения ситуации в Карабахе".

Всячески восхвалявший себя К.Затулин, видимо, посчитал собравшихся армян безграмотным сбродом, алчущим его слов быдлом и потому вел себя чуть ли не вызывающе самодовольно.

Естественно, представителей интеллигенции, бизнесменов, политиков, политических экспертов и аналитиков было не много, если не сказать, ничтожно мало. Судя по мимике Затулина, задаваемым ему вопросам, поведению Абрамяна и вообще, всей схематической конструкции собрания.

Затулин вел себя так и говорил такое, будто перед ним - самый настоящий сброд. Впрочем, и по звучавшим на этом мероприятии вопросам, репликам было очевидно, что Абрамян собрал на обсуждение не представителей бизнеса или интеллигенции, а самый настоящий сброд. Похоже, что это понял и вечно защищавший армян Затулин, который буквально разнес и армянскую диаспору, и Армению и власть в Ереване.

"Военные действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта убедительно доказали, что Армения не была готова к войне и руководство страны было некомпетентно", "Мы наблюдали фатальные ошибки как в военной стратегии и тактике, так и в дипломатии Армении" - примерно так начал К.Затулин, свой временами прерываемый вопросами А. Абрамяна монолог. По мнению Затулина, власти Армении, особенно премьер-министр Никол Пашинян не справились с ситуацией и проиграли гораздо более сильному Азербайджану: как в военных действиях, так и в дипломатии.

Но выдающийся в своем лицемерии К.Затулин смешал все понятия политики и псевдополитики, собственных желаний и намерения уполномочивших его на защиту Армении олигархов.

"Преданный своими властями на поле боя и в дипломатическом противоборстве народ пробудился от страшного сна и требует отставки виновников провала. Те упираются, - забыв вчерашние соросовские речи, хватают Россию за руки в безнадежной попытке предотвратить неизбежное", - трагически вопрошал К. Затулин.

Далее он глубокомысленно изрек: "Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Уверен только, что без ухода Никола Пашиняна никакое возрождение духа и веры армянского народа в свои силы невероятно".

Видя восторженные лица своих слушателей, армян с небогатым багажом знаний в области политики и логики, К.Затулин вообще разошелся и стал цитировать самого себя, точнее, свою статью "Одна неправда нам в убыток: уроки Карабаха для России", опубликованную в "Комсомольской правде".

"Азербайджан на долгую перспективу превратился в проводника и агента влияния Турции на Кавказе, прорывающейся и дальше, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию" - сказал Затулин и тут же решил сделать кособокий реверанс в сторону Баку: "Это не значит, что мы будем шарахаться от Баку как черт от ладана и перестанем покупать его помидоры. Покупайте, но не покупайтесь. Россия не должна больше делать вид, что верит в стратегическое партнерство с Азербайджаном".

К.Затулин уверен, что "если твой официальный военный союзник терпит поражение, потерял дееспособность и погружен в хаос - не спрашивай, по ком звонит колокол": "В течение 44 дней войны 5 тысяч наших солдат и офицеров на базе в Гюмри были в блокаде вместе со всей Арменией".

Увы, такого апокалиптического сценария армяне не могли предвидеть и никак не смогли решить бремя блокады, тем паче, что и российские военнослужащие, оказывается, оказались в кольце окружения геополитического окружения".

Константин Затулин ненавидит Азербайджан и азербайджанцев - хотя он пытается завуалировать свою позицию словесной шелухой и многими ничего не значащими фразами, агрессия данного лицемера видна воочию.

Он считает, что оказывается, Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона. И мы, по мнению Затулина, насторожили Россию, породили волну ненависти к себе со стороны Армении и сочувствующих ей государств.

Депутат считает, что отныне России надо активизировать политику на Кавказе:

"Только позиция России удержала от того, чтобы нападение Азербайджана не распространилось на Армению. Надо стратегически рассматривать Азербайджан как проблемную страну".

То есть, по глубочайшему убеждению, политического лоточника и давнего клиента армянской диаспоры в России Затулина, Москва впредь никоим образно не должна доверять Баку, максимально активизировать отношения с Арменией, увеличивая суммы безвозмездных кредитов и военной помощи.

Выступление К.Затулина, сидевшего рядом с весьма богатым, но оставшимся настоящим провинциальным разносчиком армянского лаваша Ара Абрамяном было длинным, скомканным, истеричным и агрессивным.

Хотя и он, и Абрамян, и пришедшие на собрание армяне по логике, должны были искать выход из создавшегося фатального до трагичности тупика, где ныне находится Армения.

Страна, 28 лет проводившей политику государственного террора, оккупации, агрессии и воинствующего национализма.

Страна, где поклонение перед "наследием" нацистских преступников возведено в культ, религия давно превратилась в орудие массового зомбирования на почве пещерно-махровой нетерпимости к мусульманам и Исламу, а общество давно больно многими социальными болезнями.

К.Затулину следовало бы честно, конкретно и прямо сказать: "Да, мы проиграли, стали капитулянтами, нам пришлось возвращать отнятое и ворованное".

Именно "нам", а не "армянам", ибо К.Затулин вот уже десятилетия выглядит истинным дашнаком в личине цивильного российского депутата.

Кому, как не Затулину, известно, что Карабах историческая, неотделимая и исконная территория Азербайджана, что признала и сама Армения.

Потому и бесплодные разговоры о будущем статусе Карабаха, о праве на самоопределение карабахских армян, о статусе-кво абсолютно маразматичны.

Таковы нынешние реалии и будущее региона.

Лжепатриоту, лжеполитику, лжеэксперту, одновременно бывшему чемпиону МГУ по самбо Константину Затулину и его армянским благодетелям пора смириться с объективной действительностью.

Отчего то вспомнил эскападу Владимира Жириновского на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", когда он, обращаясь к К.Затулину, в сердцах сказал: "Не врите, Затулин! Вы лжец, негодяй и подлец! Тварь, подойду и по морде дам перед всей страной!"

Может, не так ошибался Вольфович?

Эльчин Алыоглу

Milli.Az