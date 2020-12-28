Как лжец Затулин армянских хозяев успокаивал - НАШ КОММЕНТАРИЙ
Говорение истины и лицемерие - две соревнующиеся модели, коды человеческого поведения. Это относится как к области повседневного жизни, личных отношений людей, так и жизни общественной, публичной. При этом ценность истины, правды, следование принципам открытости и правды всем кажутся вполне бесспорными. Откровенное отрицание этой максимы сравнимо с самым гнусным преступлением, духовной болезнью, разрушающей самого человека и провоцирующей глубокие социальные осложнения.
На самом деле обман, жульничество, подлость, лицемерие, безнравственность и ложь превратились в чуть ли не обязательный инструмент современной "реальной политики" в исполнении некоторых индивидуумов в ближнем зарубежье. В особенности, в бескрайних просторах политической жизни России.
Эти политические существа активны, агрессивны и имеют многослойную хитиновую оболочку, фасетчатые глаза и ненасытную утробу согласно принципу мимесиса, присущей животному миру природы. В ходе эволюции человек тоже приобрел свой вариант мимесиса и ассимилировал ее.
Н.Макиавелли в этой связи прямо сравнивал такого человека с животным, а Ж.Пиаже утверждал, что обман - это первое, чему научаются дети, ведь знание всей правды о чем-то многим не по душе; чтобы выжить и избежать наказания, ее лучше вообще не замечать.
Это начальный уровень, примитивные выверты сознания лицемера и патологического лгуна, ставшим бесчестным человеком. Но есть особенная порода людей, для которых особенность самообмана состоит, очевидно, в том, что обманывающий, обманутый и обманываемый совмещаются в одном лице и плоскости.
Они мифоманьяки, люди, отличающиеся непреодолимой склонностью к обману и самообману, лицедейству и лицемерию. Для них лицемерие является инструментом политического и социального манипулирования.
Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным - ответ Затулину от Фуада Ахундова
Депутат Госдумы России, член парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин, известный своей проармянской позицией, именно такая, так сказать, выдающаяся фигура политической фауны.
На днях он долго и нудно говорил про спасение армянских душ, ненавистном ему Азербайджане и Турции, пропагандировал откровенную нетерпимость к Баку и Анкаре.
Глава Союза Армян России, лишенный элементарных навыков этикета и грамотной русской речи Ара Абрамян, собрал несколько десятков армян Москвы для "обсуждения ситуации в Карабахе".
Всячески восхвалявший себя К.Затулин, видимо, посчитал собравшихся армян безграмотным сбродом, алчущим его слов быдлом и потому вел себя чуть ли не вызывающе самодовольно.
Естественно, представителей интеллигенции, бизнесменов, политиков, политических экспертов и аналитиков было не много, если не сказать, ничтожно мало. Судя по мимике Затулина, задаваемым ему вопросам, поведению Абрамяна и вообще, всей схематической конструкции собрания.
Затулин вел себя так и говорил такое, будто перед ним - самый настоящий сброд. Впрочем, и по звучавшим на этом мероприятии вопросам, репликам было очевидно, что Абрамян собрал на обсуждение не представителей бизнеса или интеллигенции, а самый настоящий сброд. Похоже, что это понял и вечно защищавший армян Затулин, который буквально разнес и армянскую диаспору, и Армению и власть в Ереване.
"Военные действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта убедительно доказали, что Армения не была готова к войне и руководство страны было некомпетентно", "Мы наблюдали фатальные ошибки как в военной стратегии и тактике, так и в дипломатии Армении" - примерно так начал К.Затулин, свой временами прерываемый вопросами А. Абрамяна монолог. По мнению Затулина, власти Армении, особенно премьер-министр Никол Пашинян не справились с ситуацией и проиграли гораздо более сильному Азербайджану: как в военных действиях, так и в дипломатии.
Но выдающийся в своем лицемерии К.Затулин смешал все понятия политики и псевдополитики, собственных желаний и намерения уполномочивших его на защиту Армении олигархов.
"Преданный своими властями на поле боя и в дипломатическом противоборстве народ пробудился от страшного сна и требует отставки виновников провала. Те упираются, - забыв вчерашние соросовские речи, хватают Россию за руки в безнадежной попытке предотвратить неизбежное", - трагически вопрошал К. Затулин.
Далее он глубокомысленно изрек: "Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Уверен только, что без ухода Никола Пашиняна никакое возрождение духа и веры армянского народа в свои силы невероятно".
Видя восторженные лица своих слушателей, армян с небогатым багажом знаний в области политики и логики, К.Затулин вообще разошелся и стал цитировать самого себя, точнее, свою статью "Одна неправда нам в убыток: уроки Карабаха для России", опубликованную в "Комсомольской правде".
"Азербайджан на долгую перспективу превратился в проводника и агента влияния Турции на Кавказе, прорывающейся и дальше, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию" - сказал Затулин и тут же решил сделать кособокий реверанс в сторону Баку: "Это не значит, что мы будем шарахаться от Баку как черт от ладана и перестанем покупать его помидоры. Покупайте, но не покупайтесь. Россия не должна больше делать вид, что верит в стратегическое партнерство с Азербайджаном".
К.Затулин уверен, что "если твой официальный военный союзник терпит поражение, потерял дееспособность и погружен в хаос - не спрашивай, по ком звонит колокол": "В течение 44 дней войны 5 тысяч наших солдат и офицеров на базе в Гюмри были в блокаде вместе со всей Арменией".
Увы, такого апокалиптического сценария армяне не могли предвидеть и никак не смогли решить бремя блокады, тем паче, что и российские военнослужащие, оказывается, оказались в кольце окружения геополитического окружения".
Константин Затулин ненавидит Азербайджан и азербайджанцев - хотя он пытается завуалировать свою позицию словесной шелухой и многими ничего не значащими фразами, агрессия данного лицемера видна воочию.
Он считает, что оказывается, Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона. И мы, по мнению Затулина, насторожили Россию, породили волну ненависти к себе со стороны Армении и сочувствующих ей государств.
Депутат считает, что отныне России надо активизировать политику на Кавказе:
"Только позиция России удержала от того, чтобы нападение Азербайджана не распространилось на Армению. Надо стратегически рассматривать Азербайджан как проблемную страну".
То есть, по глубочайшему убеждению, политического лоточника и давнего клиента армянской диаспоры в России Затулина, Москва впредь никоим образно не должна доверять Баку, максимально активизировать отношения с Арменией, увеличивая суммы безвозмездных кредитов и военной помощи.
Выступление К.Затулина, сидевшего рядом с весьма богатым, но оставшимся настоящим провинциальным разносчиком армянского лаваша Ара Абрамяном было длинным, скомканным, истеричным и агрессивным.
Хотя и он, и Абрамян, и пришедшие на собрание армяне по логике, должны были искать выход из создавшегося фатального до трагичности тупика, где ныне находится Армения.
Страна, 28 лет проводившей политику государственного террора, оккупации, агрессии и воинствующего национализма.
Страна, где поклонение перед "наследием" нацистских преступников возведено в культ, религия давно превратилась в орудие массового зомбирования на почве пещерно-махровой нетерпимости к мусульманам и Исламу, а общество давно больно многими социальными болезнями.
К.Затулину следовало бы честно, конкретно и прямо сказать: "Да, мы проиграли, стали капитулянтами, нам пришлось возвращать отнятое и ворованное".
Именно "нам", а не "армянам", ибо К.Затулин вот уже десятилетия выглядит истинным дашнаком в личине цивильного российского депутата.
Кому, как не Затулину, известно, что Карабах историческая, неотделимая и исконная территория Азербайджана, что признала и сама Армения.
Потому и бесплодные разговоры о будущем статусе Карабаха, о праве на самоопределение карабахских армян, о статусе-кво абсолютно маразматичны.
Таковы нынешние реалии и будущее региона.
Лжепатриоту, лжеполитику, лжеэксперту, одновременно бывшему чемпиону МГУ по самбо Константину Затулину и его армянским благодетелям пора смириться с объективной действительностью.
Отчего то вспомнил эскападу Владимира Жириновского на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", когда он, обращаясь к К.Затулину, в сердцах сказал: "Не врите, Затулин! Вы лжец, негодяй и подлец! Тварь, подойду и по морде дам перед всей страной!"
Может, не так ошибался Вольфович?
Эльчин Алыоглу
Milli.Az
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