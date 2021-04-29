https://news.day.az/politics/1338524.html Мубариз Аскеров назначен членом Нацсовета по телевидению и радио Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Мубариз Аскеров назначен членом Нацсовета по телевидению и радио Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мубариза Агали оглу Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио сроком на шесть лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре