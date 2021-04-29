Мубариз Аскеров назначен членом Нацсовета по телевидению и радио Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мубариза Агали оглу Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио сроком на шесть лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.