Еще один фейк армянского лобби

Позорный исход Второй карабахской войны не дает покоя армянам и их покровителям за рубежом. Все помнят, как в СМИ со стороны армян регулярно вбрасывались информационные фейки о ситуации на театре боевых действий, не имеющие ничего общего с реальностью.

Казалось бы, окончание боевых действий и восстановление территориальной целостности Азербайджана должно было стать уроком для многострадальных соседей. Но нет, видимо привычка врать обо всем и про все прочно засела в умах "наидревнейшего народа".

Так, в различных зарубежных СМИ был запущен очередной армянский фейк. В Интернете появилась проплаченная на деньги армянского лобби статья, в которой пиарят "министра иностранных дел" мифического образования "арцах" Давида Бабаяна. Данный персонаж обвиняет азербайджанцев в использовании армянских надгробий в качестве строительного материала для прокладки дороги Гадрут-Шуша, и называет это "ненавистью азербайджанцев к армянам".

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще недавно эта новость, а по сути информационный вброс, была разоблачена в российских Телеграм-каналах. Выяснилось, что это никакие не армянские надгробия, эти надгробья были сняты в Смоленске и не имеют к Армении и армянам никакого отношения.

Что касается последнего тезиса неуважаемого Бабаяна, то после освобождения территорий, находящихся по армянской оккупации около 30 лет, весь мир стал свидетелем армянского вандализма. На протяжении долгих лет армяне осуществляли геноцид в отношении памятников культурного наследия Азербайджана, содержали свиней в мечетях, являющихся священным домом для всех мусульман. Культивация массовой ненависти в отношении азербайджанского народа и его истории стало оружием в руках властей Армении. Антиазербайджанская пропаганда умело использовалась для обмана соственных граждан и отвлечения внимания от накопившихся проблем внутри страны. Поэтому и появляются время от времени вышеупомянутые примеры фейков про Азербайджан.

Армения является самой мононациальной страны Европы, где 98% населения составляют армяне. Добиться такого "успеха" ей удалось благодаря изгнанию азербайджанцев и других представителей неармянской национальности. Аналогичную практику Армения пыталась устроить в Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районов с помощью марионеточного режима. Однако победа Азербайджана по итогам 44-дневной войны разрушило планы оккупантов раз и навсегда. А армянскому народу следует взяться за ум и прекратить идти на поводу диаспоры, подстрекающей страну на новый реванш. Иначе Армения так и останется на задворках истории, куда она скатилась из-за неадекватной политики в отношении соседей.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az