https://news.day.az/politics/1355348.html После избиений я перестал видеть – бывший пленный
После избиений я перестал видеть – бывший пленный
После избиений я перестал видеть. Людвик Мкртычян бил меня прикладом автомата, сломал мне нос, а затем нас бросили в грязь.
Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Эльман Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре