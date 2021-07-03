Азербайджанские школы за рубежом

Происходящий в мире процесс глобализации, усиление тенденций стремительной интеграции между народами диктуют неизбежность осуществления более эффективной работы в области диаспорского строительства. Суть диаспорской политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, заключается в развитии связей азербайджанцев с исторической родиной и использовании потенциала диаспоры, а также защите культурно-политических прав азербайджанцев, проживающих за рубежом. Aзербайджан преодолел большой путь для достижения этих целей. В последнее время политический курс Президента Азербайджана Ильхама Алиева еще более усилил диаспорское движение, упрочились связи между азербайджанскими общинами за рубежом, достигнут ряд успехов в области доведения до мира нашего правового дела, защиты прав и свобод наших соотечественников. Если взглянуть на опыт некоторых стран, то можно убедиться в том, что страны, установившие нерушимые связи с диаспорой, становятся более сильной стороной на международной арене. Наша страна движется именно к этой цели.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, одна из важных задач укрепления связей с диаспорой и налаживания надежных мостов с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, заключается в открытии школ азербайджанского языка в различных странах. Эти школы сохраняют и пропагандируют наш язык и национально-духовные ценности. Государственный комитет по работе с диаспорой проводит последовательную работу для того, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, не забыли азербайджанский язык, чтобы сохранить его между нашими соотечественниками.

Для того, чтобы сегодня подрастающее за рубежом поколение было больше привязано к Азербайджану, в различных странах функционируют более 60 воскресных школ.

Одновременно в Швейцарии, Швеции, Польше, Франции и др. странах мира действуют школы под названием Карабах. При этом данные школы занимаются не только сохранением и пропагандой нашего языка и культуры, но и доведением до мира того, что Карабах является древней азербайджанской землей.

В воскресных школах за рубежом, функционирующих на азербайджанском языке, дети изучают азербайджанский язык, литературу, культуру, искусство. Изданная при поддержке комитета книга "Aзербайджанский язык" подготовлена с целью оказания азербайджанцам, проживающим за рубежом, поддержки в сохранении и развитии своего культурного наследия и языка.

Книга, выпущенная как совместный проект Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой, предназначена для проживающих за рубежом детей в возрасте 6-10 лет. При ее подготовке были учтены возраст, мировоззрение, круг интересов наших юных соотечественников, их насущные потребности в налаживании контакта на азербайджанском языке. Каждый из 37 разделов книги включает различные задания для обучения как грамматике, так и говорению. В конце книги отводится место также дополнительным текстам для учащихся, уже овладевших определенными языковыми навыками. Кроме того, представлен перевод слов и выражений, относящихся к различным сферам, на 4 языках. При изложении тем предпочтение отдается материалам, относящимся к национальным ценностям Азербайджана, в книге не используется никакой вспомогательный (иностранный) язык. Ее можно загрузить также с сайта комитета, пройдя электронную регистрацию (http://diaspor.gov.az/xeberler2020/x1169.php).

Что касается современной картины школ азербайджанского языка, функционирующих за рубежом, то в соседней Турции действуют азербайджанские школы при Обществе взаимопомощи и солидарности "Захра", Азербайджанском обществе образования, культуры и социальной солидарности, Азербайджанском обществе образования и культуры.

Одновременно в Казахстане функционируют 7, в Узбекистане - 1, Кыргызстане -2 школы азербайджанского языка. Если взять США и некоторые другие страны, то во Флориде 2, в Нью-Йорке - 1, Бруклине - 1, Калифорнии - 1, Торонто - 1, Оттаве - 1, Лондоне - 1 школа азербайджанского языка обучают наших соотечественников родному языку, истории и культуре. Следует отметить, что успешно продолжают работу и воскресные школы азербайджанского языка в некоторых странах. В число государств, где функционируют школы азербайджанского языка, входят также Дания, Швейцария, Королевство Нидерландов, Франция, Эстония, Литва. А в соседней Грузии число таких школ превысило 80.

В настоящее время при обществе "Достлуг", функционирующем в городе Харьков, региональных отделениях Объединенного конгресса азербайджанцев Украины в Одессе, Николаеве, Донецке, Днепропетровске и других городах действуют воскресные классы по азербайджанскому языку, где дается информация о нашем языке, культуре и истории.

Что касается соседней Российской Федерации, где проживает наибольшее число азербайджанцев, то воскресные школы функционируют при многих азербайджанских диаспорских организациях, осуществляющих деятельность в стране. Школы, обучающие азербайджанскому языку и культуре, действуют в Moскве, Санкт-Петербурге, Курске, Красноярске, Владивостоке, Воронеже, Тамбове, Туле, Калининграде, Чувашии, Перми, Томске, Новосибирске, Чите, Оренбурге, Ставрополе, Иванове, Тюмени, Архангельске, Челябинске, Амуре, Мурманске. В целом, воскресные школы, обучающие азербайджанскому языку, истории и культуре, функционируют в 53 регионах Российской Федерации.

В настоящее время Государственный комитет по работе с диаспорой предпринимает последовательные шаги в направлении увеличения количества азербайджанских школ за рубежом, получения нашими соотечественниками более широкой информации о нашем языке, истории, культуре и стране в целом.

Проводимая в этой области работа не ограничивается лишь школами. B ряде стран также действуют соответствующие курсы. Постоянно функционирующие курсы обучают тонкостям азербайджанского языка и культуры не только наших соотечественников и их детей, но и граждан зарубежных стран. Цель курсов, а также школ заключается вместе с тем в оказании поддержки решению проблем адаптации наших мигрировавших соотечественников, ассимиляции детей, родившихся в данной стране, обеспечении развития детей, приобщении их к азербайджанским обычаям, сохранении нашего языка, обучении нашей культуре и истории, а также выявлении среди наших юных соотечественников талантливых детей и содействии их развитию. Bсе это полезно и с точки зрения общения азербайджанских семей друг с другом.

Таким образом, наряду с пропагандой азербайджанского языка и культуры, до всего мира еще раз доводится, что Азербайджан обладает богатым историко-культурным наследием, что здесь живет толерантный и миролюбивый народ. Bместе с тем, одна из основных целей в деятельности как школ, так и курсов, заключается в доведении до мировой общественности азербайджанских реалий, достоверной информации о Карабахе.

Государственный комитет по работе с диаспорой, осуществляющий деятельность под девизом "Родина не далеко", одобряя увеличение количества школ, курсов, организаций, преследует цель находиться рядом с каждым нашим соотечественником, внушает им, что за ними стоит могущественное и независимое Азербайджанское государство, что они должны гордиться тем, что являются азербайджанцами.

В заключение отметим, что сегодня в мире уже по-новому подходят к понятию диаспоры. Последний важный параметр современных диаспор - организационная мобильность. Единство языка и действий является важным элементом мобильности. Добившись этого, можно продвигаться на новых платформах, именно этому служит суть Стратегической дорожной карты - основы деятельности комитета.