Владимир Соловьев (т.е. армяне) начал борьбу за должность министра иностранных дел России

Журналист Владимир Соловьев увлечен теориями заговора и напрасно обвиняет других людей в работе на Кремль или другие властные структуры. Как передает Day.Az со ссылкой на URA.RU, об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее Соловьев заявил, что Венедиктов "сделал заказ от своей крыши" в администрации президента, взял деньги и "хреначит" главу МИД РФ Сергея Лаврова. "То есть получили команду и теперь отрабатывают заказ?" - заявил Соловьев.

"Вот же полный ***(плохой человек - прим. URA.RU) этот "легендарный Соловьев"... живет только мыслями о заказах. Легендарный В. Р. Соловьев пошел против администрации президента РФ. Видимо, он хочет повлиять на выбор кандидатуры следующего министра иностранных дел РФ", - написал Венедиктов в своем telegram-канале.

Также он репостнул заявление политолога Станислава Белковского, который попытался объяснить причины критических заявлений Соловьева в адрес Венедиктова. "Легендарный В. Р. Соловьев пошел против администрации президента РФ. Видимо, он хочет повлиять на выбор кандидатуры следующего РФ-министра иностранных дел", - пояснил Белковский. По его данным, Лавров может уйти в Госдуму или в Совфед после сентябрьских выборов.