Миф умер, да здравствует миф: о чем лгут в Армении?

Поражение Армении в 44-дневной войне привело к тотальной смене темы мифов, которыми армяне, причем не только в РА но и за ее пределами, жили десятилетиями. Они ведь, напомню, очень верили в откровенный бред про "непобедимость" своей армии и "непроходимость" своих оборонных рубежей. К чему все это привело, недавно поведал действующий в России Центр анализа стратегий и технологий, который опубликовал сенсационное исследование, посвященное войне в Карабахе.

"Самоуспокоенность карабахских сил дорого им обошлась: по некоторым данным, в течение 27 сентября, первого дня интенсивных действий, Азербайджану удалось уничтожить 60% средств ПВО армян в Карабахе и 40% ее артиллерии. Этот молниеносный удар фактически подорвал большую часть оборонительных возможностей Армении на самой ранней стадии войны и создал условия, в которых разворачивались остальные боевые действия", - утверждают эксперты ЦАСТ.

В том, что они правы, нет никаких сомнений. Собственно, сами итоги 44-дневной войны красноречиво это доказывают. И цифра в 10.000 армянских дезертиров, этаким клеймом в виде лилии на плече миледи Винтер, навсегда останется в новейшей истории народа, который верил не в реальность, а в мифы. Верил и продолжает верить! Просто мифы, переобувшись на лету, придумываются новые.

К примеру, вовсю раскручивается миф о том, что Армения проиграла в 44-дневной войне не Азербайджану, а еще и Турции с Пакистаном. На сей счет есть много уже опубликованных мифом. На сей раз такого рода глупости появились после того, как появилась информация о то, что с 12 сентября в Баку впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021", сообщило оборонное ведомство противника.

Как известно, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.Обычная в таких случаях формулировка, но сколько же истеричных выводов сделали армянские мифотворцы!

Они сочли случившееся "доказательством" сказок о том, что армянская армия проиграла не только Азербайджану. При этом, никаких реальных доказательств такого рода утверждений, в виде плененных турецких или пакистанских военнослужащих, у них нет. И это объяснимо. Сюжеты сказок , как и их герои, не объявляются в реальной жизни. Но, поди и докажи очевидное армянским мифотворцам!

Они метут языком, как метлой машут. И вот, оперативно появляется новый миф. Он состоит в том, что по итогам 44-дневной войны Азербайджан и Армения утратили часть своего суверенитета.нам придется распрощаться с формальными атрибутами суверенитета. Более того, уже есть утверждение, что "еще одна подобная война, и странам Кавказа придется распрощаться с формальными атрибутами суверенитета".

Да, армянские мифотворцы решили , что пришла пора объявить и о потере Грузией существенной доли своего суверенитета, в результате ... разгрома армянской армии и освобождения семи ранее оккупированных районов Азербайджана. То есть, тот факт, что азербайджанский флаг развевается в Шуше, Лачине, Кяльбаджаре, Агдаме и на огромной, находившейся более четверти века под армянской оккупацией, территории нашей страны есть "доказательство" сужения суверенитета и Азербайджана и Грузии.

Хорошо еще, что они не написали, что Турция с Пакистаном растеряли часть своего суверенитета по итогам 44-дневной войны. С них станется. Надо же как-то выводить армянский народ из того морально-нравственного кризиса, в котором он пребывает по причине крушения ранее придуманных мифов. Надо же как-то оправдывать давнюю утрату Арменией многих атрибутов суверенитета, независимости и государственности.

Фактом же является то, что именно Армения не в состоянии обеспечить охрану своих границ с Турцией, Ираном и Азербайджаном собственными силами. Фактом является и то, что Армения давно уже передала практически все важнейшие свои предприятия в управление другому государству. Фактом является политическое и экономическое банкротство Армении, приведшее к стремительному сокращению ее населения.

Армяне бегут из Армении, тем самым показывая свое реальное отношение к старым и новым мифам, которыми пытаются вскормить этот народ политические прохиндеи разного уровня.А мощь Азербайджана, в регионе и в мире, растет. Наша страна проводит реально независимую внешнюю политику, не входя ни в какие военные блоки, своими силами решая все важнейшие задачи. Карабах уже освобожден и стремительно восстанавливается. Совсем скоро он станет самым красивым, привлекательным, успешным регионом Азербайджана и всего Южного Кавказа. А армянам останется только снимать с ушей лапшу, которую усердно развешивают тамошние мифотворцы, или , говоря проще и честнее, лжецы. И тут уже впору задавать вопросы не к ним, отрабатывающим свой кусок хлеба через наглую и глупую ложь, а к тем армянам, что готовы в нее верить. Впрочем, это уже совсем иная история. О патологической глупости целого народа.

Акпер Гасанов