Шуша – символ Победы

12 сентября состоялась очередная поездка представителей НПО и СМИ в город Шуша.

Поездка была организована Агентством государственной поддержки НПО Азербайджана.

Я был взволнован и радовался, когда услышал, что поеду в Шушу, потому что я видел этот город только по телевизору.

По мере того, как наша машина поднималась в древний город по Дороге Победы, можно было представить, какой трудный путь пришлось пройти нашей славной армии для достижения победы. Эта беспрецедентная операция азербайджанской армии, освободившей Шушу во время 44-дневной войны, является примером героизма, который войдет в историю военного дела.

Мы уже доезжаем до города Шуша. Сначала мы отправляемся на Джыдыр-дюзю, где с давних времен проводились скачки. Тут открывается грандиозный вид на ущелье у села Дашалты.

Недалеко от Джыдыр-дюзю находится мавзолей Вагифа. Мавзолей был разрушен армянскими вандалами во время оккупации города Шуша 8 мая 1992 года. После освобождения города мавзолей отреставрировали и привели в первозданный вид. После подробного ознакомления с мавзолеем мы посетили мечеть Юхары Гевхар-ага, где были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Потом мы ознакомились и с другими историческими местами города.

Шуша обладает колоссальным туристическим потенциалом. Благодаря своему месторасположению, чистому воздуху, наличию лечебных источников город считается курортным местом. Гуляя по улицам, возникает уверенность в том, что Шуша станет излюбленным местом для туристов.

Шуша, находившаяся под оккупацией на протяжении почти 30 лет, подверглась армянскому вандализму.

После освобождения города реставрируются жилые здания, памятники, инфраструктурные объекты. Ведется интенсивная работа для возвращения городу прежнего облика.

Согласно генеральному плану, Шуша будет состоять из шести кварталов. Предполагается, что численность населения по кварталам будет составлять 2020 человек. В скором времени работы завершатся, и жители смогут вернуться в свою родную Шушу.

Фарид Зохрабов

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