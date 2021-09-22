https://news.day.az/politics/1382587.html Азербайджанские и турецкие саперы очищают Карабах от мин
Азербайджанские и турецкие саперы очищают Карабах от мин
В распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации землях, передана спецтехника "MEMATT" для механической очистки от мин производства компании ASFAT AŞ, входящей в подчинение Министерства национальной обороны Турции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, эта техника привлечена к очистке от мин и НРБ наших населенных пунктов.
На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин на освобожденных от оккупации землях более 11900 га территории. Обезврежено более 16000 мин и НРБ.
Работы по обезвреживанию мин и НРБ на освобожденных землях продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре