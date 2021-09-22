Азербайджанские и турецкие саперы очищают Карабах от мин

В распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации землях, передана спецтехника "MEMATT" для механической очистки от мин производства компании ASFAT AŞ, входящей в подчинение Министерства национальной обороны Турции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, эта техника привлечена к очистке от мин и НРБ наших населенных пунктов.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин на освобожденных от оккупации землях более 11900 га территории. Обезврежено более 16000 мин и НРБ.

Работы по обезвреживанию мин и НРБ на освобожденных землях продолжаются.