В ГПС Азербайджана назвали количество мин и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных приграничных территориях

В результате поисковых операций, проведенных саперными подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на участке площадью 211 гектаров вдоль границы с Арменией и на освобожденном от оккупации участке площадью 77 гектаров госграницы с Ираном, за прошедший период было обнаружено 1 370 противопехотных и 1 438 противотанковых мин, 218 неразорвавшихся боеприпасов, 50 единиц оружия, 9 560 боеприпасов различного калибра, взрывателей и запалов.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в ГПС.

В сообщении отмечается, что поиск, обнаружение и обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов инженерно-саперными подразделениями для обеспечения безопасного передвижения личного состава и военной техники в приграничных районах имеет особое значение.

На освобожденных территориях продолжаются работы по поиску, обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.