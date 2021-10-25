После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в регионе сформировались новые реалии. Одним из важных вопросов в этом направлении является Зангезурский коридор. Нынешняя ситуация, созданная Азербайджаном в регионе, уже сделала открытие этого коридора реальностью, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Научный работник Канадского института глобальных отношений Роберт Катлер сказал, что соглашение о прекращении огня предусматривает открытие транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, здесь также проходит железная дорога, которую действительно можно восстановить.

"Но Армения настаивает на открытии более длинного железнодорожного маршрута, не проходящего через Зангезурский коридор. Этот маршрут займет больше времени, его восстановление и ремонт также обойдутся дороже.

Ранее турецкая энергетическая компания BOTAŞ интересовалась строительством крупного завода на границе Нахчывана и Армении. Если бы для этой цели было возможно построить трубопровод в южной части Армении, это могло бы создать новые рабочие места за счет строительства перерабатывающего комплекса в регионе, нуждающемся в экономическом развитии", - отметил Катлер.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Байрамов считает, что реализация Зангезурского коридора - один из важных проектов для развития региона в целом.

"Зангезурский коридор не только позволит восстановить дорогу между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но также позволит всем странам региона воспользоваться преимуществами этого коридора. В то же время это важно для региона. Азербайджан и Турция поддерживают создание платформы шестистороннего сотрудничества в регионе. Это означает, что реализация Зангезурского коридора экономически выгодна для стран региона. Армения также сможет извлечь выгоду из этого. Учитывая нынешнюю ситуацию в экономике Армении, единственный способ преодолеть регресс в этой стране - параллельное восстановление коммуникаций. Устранить упадок в Армении реваншистскими тенденциями невозможно", - сказал депутат.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза отмечает, что Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и восстановления промышленных предприятий.

"Этот коридор создаст большие возможности для Армении, Азербайджана и Турции, чтобы восстановить экономические связи. Зангезурский коридор поможет Армении интегрироваться в региональную экономику. Надеюсь, что вскоре армянские политики оправятся от шока поражения в войне и прозападное большинство в стране поймет, что пора отказаться от мифа о "Великой Армении" и вместе восстанавливать свою страну", - отметил бывший посол США.

В целом следует отметить, что открытие коммуникаций и налаживание экономических связей в регионе - главные факторы, которые будут способствовать установлению мира. Политическое руководство Армении также вынуждено смириться с реалиями, диктуемыми Азербайджаном, чтобы выбраться из экономической бездны.