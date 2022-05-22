Запад и Россия "дерутся" за Армению

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Акция радикальной оппозиции, устроенная несанкционированно в центре столицы 14 мая, всколыхнула вроде бы осевший ил, и на поверхность вновь всплыли почти забытые в последние годы проделки "западных демократий". Согласитесь, после 44-дневной войны мы почти не сталкивались с традиционными технологиями дестабилизации, активно применяемыми Западом во многих странах мира. В том числе в Азербайджане. Правда, здесь технологии так и не сработали, а после победоносной освободительной войны даже стало казаться, что изменился сам фон отношения к нашей стране в так называемом "цивилизованном мире".

Но никогда не следует спешить с выводами в таких вопросах. В этом мы смогли убедиться на минувшей неделе, получив удар оттуда, откуда не ждали - от посольства Великобритании. Напомним, что пока в центре города шла акция, дипмиссия, даже не дождавшись ее конца, умудрилась поделиться в соцсетях возмущенными заявлениями.

Этот неприятный инцидент выглядит еще более неприятным на фоне гробового молчания Запада по поводу происходящего которую неделю в соседней Армении. Эта страна охвачена акциями протеста. Беспорядки происходят в режиме "нон стоп", и в таком же режиме протестующие разгоняются полицией. При этом правоохранители применяют к оппозиции самые жесткие меры, ежедневно задерживаются десятки, а порой и сотни человек. Есть пострадавшие от рук полицейских, оказавшиеся в больнице. И конца этому не видно.

В данном случае важно не само несимпатичное лицо армянской оппозиции и не преследуемые ею грязные цели, а то, что полиция обходится с людьми жестоко, но никто этого не замечает. Разве есть разница, избивают человека лояльного Западу или лояльного России? Права человека, о которых так пекутся в Европе, когда речь заходит об Азербайджане, перестают интересовать тех же британцев, если их нарушают в Армении. Да, протесты в Ереване носят пророссийский характер, устроены они реваншистами, желающими свергнуть прозападного Пашиняна и не желающими мира с соседями. Но, господа ревнители прав человека, людей то реально калечат - хотя бы голос подайте, покажите, что вам не все равно, чтобы ваше молчание не выглядело так некрасиво.

Впрочем, таким отношение к Армении было всегда. Что бы не творили тамошние власти, Запад на все закрывает глаза. Помнится, во время "электромайдана", в 2015 году журналисты попытались получить мнение посла одной из европейских стран о жестоком разгоне демонстрантов, и та ответила, что это внутреннее дело Армении и они в это вмешиваться не могут...

Абсолютно верно - происходящее в Армении является ее внутренним делом. Также внутренним делом Азербайджана является все, что происходит в пределах его границ. И правило невмешательства во внутренние дела государств должно быть единым для всех. Если же оно не соблюдается в отношении Азербайджана, в той же мере должно отменяться и в отношении Армении, если внешние акторы хотят казаться нейтральными и непредвзятыми.

Некоторые аналитики, оправдывая традиционную слепоту Запада, говорят, что это делается, мол, в интересах армянского народа, чтобы вывести его из-под российского влияния. Ну очень смешно. Армения никогда за недолгую историю своей независимости не была самостоятельна. Эта страна никогда не принимала самостоятельных решений. И даже поставив у власти Никола Пашиняна, Запад не смог этого правила изменить. В Европе думают, что, не обращая внимания на жестокое обращение с гражданами, они помогают своему ставленнику? Глупости. Ереван продолжает и сегодня выполнять команды из Москвы, и в Брюсселе об этом прекрасно знают. Так что подобные объяснения ничто иное как лицемерие.

Лояльность к Армении мы наблюдали все годы армянской оккупации, наблюдаем ее и после войны, когда преступления армян стали явными, но их опять никто не хочет замечать и осуждать. Наоборот, Пашинян приглашается американцами на саммит демократии, куда не зовут Азербайджан и Турцию. Кроме того, всем ясно, что Ереван приседает и отжимается по команде из Москвы. Все эти действия вроде как противоречат западным ценностям и интересам, однако "экзекуции" почему-то подвергаются Баку и Анкара, а не Ереван. Почему?

Все имеет свое объяснение, в том числе такое пристрастие к пророссийскому Еревану, несмотря на поддержкуим кровопролития в Украине.

Возьмем, например, Францию. Эта страна вроде бы бьется за интересы Украины, но при этом продолжает поддерживать Армению, находящуюся в одной связке с Россией. Вряд ли это случайность. Согласно открытым источникам, экс-президент страны Николя Саркози до сих пор лоббирует интересы близких к Кремлю олигархов, а кандидат в несостоявшиеся президенты Валери Пекресс, с 15 лет начавшая работать на советские спецслужбы, продолжает эту практику. С Мари Ле Пен вообще занятная история. В 2014 году она поддержала аннексию территорий Украины и вскоре получила в российском банке 9 миллионов под видом кредита. Все эти годы никто выплат по кредиту не требовал. Но в 2022 году мадам осудила боевые действия в Украине, и теперь с нее затребовали вернуть деньги, да еще с набежавшими процентами. Уже платит - куда денется. Не лучше выглядит и президент страны Эммануэль Макрон, неоднократно предлагавший Владимиру Зеленскому бежать из Украины и идти на уступки. Далее - политические круги Франции и Германии с 2008 года блокируют интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. О мотивах гадать не стоит. О многоликости некоторых европейских стран можно судить и по их поведению в вопросах военной помощи Киеву и санкций в отношении России. Результатом такой лицемерной политики являются тысячи жертв и разрушенные города Украины сегодня.

Одним словом, несмотря на то, что сегодня наблюдается заметное повышение позитивного внимания Евросоюза и Запада в целом к Азербайджану, возня вокруг акции 14 мая показала, что все, к сожалению, остается по-прежнему. Азербайджан все так же в одиночку решает свои проблемы и может полагаться только на себя. Судя по всему, сильное и независимое государство на Южном Кавказе никому не нужно. И Запад, и Россия нуждаются в легко управляемой и готовой продаваться Армении, которую можно спокойно использовать для достижения своих целей в регионе. Это видно и по тому, как модерируется обеими сторонами мирный процесс между Баку и Ереваном.

Однако, при всем при этом ни той, ни другой стороне не удается продавить свою линию и заставить Баку отплясывать бранль или кадриль. Азербайджан слишком независим для этого. Политика Президента Ильхама Алиева всегда ориентировалась на национальный интерес. На страну практически постоянно в той или иной форме оказывается давление с обеих сторон, и руководителю государства приходится держать удар. Надо сказать, что ему это удается с успехом.

Многим это не нравится, поэтому и появляются сомнительные заявления, озвучиваются необоснованные претензии, имя страны "полощется" заказными СМИ. Это неприятно, но в целом для нас это ничего не меняет. Как и для Армении ничего не меняется от изливаемой на нее неискренней "любви".