https://news.day.az/politics/1465800.html Президент Турции посетит Азербайджан
Президент Турции посетит Азербайджан
В субботу, 28 мая, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным визитом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Визит состоится по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Визит приурочен к Дню независимости Азербайджана, отмечаемому 28 мая.
Глава турецкого государства также побывает на Фестивале авиации, космонавтики и технологий ("TEKNOFEST-Азербайджан"). Фестиваль впервые организован за пределами Турции.
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