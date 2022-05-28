Президент Турции посетит Азербайджан

В субботу, 28 мая, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным визитом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Визит состоится по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Визит приурочен к Дню независимости Азербайджана, отмечаемому 28 мая.

Глава турецкого государства также побывает на Фестивале авиации, космонавтики и технологий ("TEKNOFEST-Азербайджан"). Фестиваль впервые организован за пределами Турции.