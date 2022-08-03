Экономическое взаимодействие Ташкента, Баку и Анкары имеет серьёзный потенциал для дальнейшего роста

Сотрудничество между Узбекистаном, Турцией и Азербайджаном уже на сегодня является довольно многосторонним. Турция становится одним из главных внешнеторговых партнёров Узбекистана. Турецкие инвестиции сейчас являются довольно значимым фактором в экономике Узбекистана, увеличивается количество узбекско-турецких компаний, налаживается сотрудничество в сфере развития IT и становления цифровой экономики. То есть, инвестиционное сотрудничество между странами налаживается. Одновременно Узбекистан имеет очень тесные и развивающиеся торгово-экономические отношения с Азербайджаном. Все последние годы динамика внешней торговли между двумя странами очень позитивная и растёт серьёзными темпами.

Об этом в интервью Day.Az сказал политолог из Узбекистана, директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

По словам нашего собеседника, принятие Ташкентской Декларации является этапным документом, который позволяет определить перспективные направления сотрудничества и те механизмы и форматы, которые будут работать на развитие не только двусторонних отношений, но и позволит выстроить трёхсторонний формат.

"Ожидается увеличение эффекта сотрудничества за счёт того, что оно будет уже не только двухсторонним, но и трехсторонним. Это позволит задействовать больший потенциал уже включающий потенциал трёх стран. Это очень хороший пример того, как можно переходить от развивающегося двухстороннего сотрудничества к форматам более чем двухсторонним (трёхсторонним, который может быть и дальше будет развиваться и расширяться). То есть, происходит динамичный и в то же время эволюционный переход от двухсторонних к многосторонним формата", - пояснил узбекский политолог.

Эргашев полагает, что одним из ключевых направлений сотрудничества между тремя странами будет развитие транспортно-коммуникационной сферы, которая позволяет более эффективно реализовывать транспортно-транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции.

"В частности, Азербайджан находится на перекрёстке путей с Севера на Юг и с Востока на Запад на Южном Кавказе. Турция обладает очень серьёзным транзитным потенциалом, позволяющий её товарам выходить на порты Чёрного и Средиземного моря. Узбекистан находится в самой сердцевине Центральной Азии и имеет возможность выстраивать транспортно-коммуникационные связи по всем географическим направлениям", - сообщил он.

Далее наш собеседник отметил важность понимания роли и места транспортно-коммуникационного взаимодействия трёх стран с точки зрения более эффективного функционирования формирующегося Транскаспийского транспортного коридора.

"Здесь работы очень много, но она уже начата. Действующий на сегодня железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс может стать западной частью Транскаспийского транспортного коридора, в восточной части которого идёт работа над запуском нескольких транспортных железнодорожных магистралей. В частности, очень серьёзный потенциал имеет проект строительства железнодорожного коридора по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Он позволит связать железнодорожным транспортным сообщением коридоры, которые идут через Казахстан в Центральную Азию и далее. Этот проект находится на продвинутой стадии согласования и есть большие шансы на то, что этот проект будет начат и реализован.

Сейчас одним из ключевых транспортно-коммуникационных проектов, который активно продвигает Узбекистан, является проект строительства железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. То есть используя транзитный потенциал Афганистана планируется соединить Центральную Азию с Южной Азией: с растущим рынком Пакистана и далее через пакистанские морские порты Гвадар, Карачи - выход на Индию и на другие регионы. Это очень серьёзный проект и в случае если он будет реализован, то конечно же сам потенциал Транскаспийского транспортного коридора будет серьёзно увеличен по направлению Восток-Запад и Запад-Восток. Так что с этой точки зрения транспортно-коммуникационное взаимодействие Узбекистана, Азербайджана и Турции имеет серьёзную основу и потенциал для дальнейшего роста", - заключил Бахтиер Эргашев.

Абдул Керимханов