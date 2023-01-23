Министерство молодежи и спорта выступило с заявлением в связи с провокацией Хачанова

Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики выступило с заявлением в связи с провокацией спортсмена армянского происхождения против нашей страны на теннисном турнире Australian Open, передает Day.Az со ссылкой на министерство.

В заявлении говорится, что во время игры, состоявшейся 20 января в рамках продолжающегося теннисного турнира Australian Open серии "Большого шлема", российский спортсмен армянского происхождения Карен Хачанов после победы над своим соперником, вопреки правилам поведения Международной федерации тенниса и данного турнира, устроил провокацию и попытался политизировать традицию теннисистов, выступающих на международных турнирах.

Было подчеркнуто, что аналогичная ситуация повторилась и после игры данного спортсмена, состоявшейся в рамках очередного этапа турнира.

По поводу произошедшего Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Азербайджана обратились в двустороннем порядке к соответствующим учреждениям России, а также к Международной федерации тенниса и к организаторам теннисного турнира Australian Open. Было потребовано наказать теннисиста за эти провокационные действия и не допускать повторения подобных ситуаций.

Было обещано, что вопрос будет расследован соответствующими ведомствами России и спортсмену будет сделано устное предупреждение.