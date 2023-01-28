Новости о теракте в посольстве Азербайджана в Иране в мировых трендах Twitter

Хэштеги #iranianterror #Tehran #Azerbaijan, связанные с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, поднялись соответственно на 1, 3 и 4 места в мировом тренде в Twitter, передает Day.Az.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.