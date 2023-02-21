Мюнхен показал, что армянские пассивы против наших активов - ничто

Автор: Тофик Аббасов: политический обозреватель

Я бы сказал, что Президент Азербайджана одержал еще одну убедительную политическую победу на международной арене. К нашей стране большое внимание как к лидеру региона, который в состоянии не только что-то обещать, но и выполнять обещанное и предлагать европейскому сообществу конкретные варианты сосуществования актуальных задач и выгодное сотрудничество. В этом плане армянский пассив не идет ни в какое сравнение с активом Азербайджанского государства и азербайджанского лидера.

К встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, к теме отношений двух стран вообще наблюдался немалый интерес. В том числе, со стороны организаторов форума. Особенно это проявилось в ходе панели на тему безопасности на Южном Кавказе, где участвовали три лидера - Азербайджана, Грузии и Армении.

Президент Ильхам Алиев сказал о том, что мы настроены на мир с Арменией, и нужно, чтобы в скором времени был подписан мирный договор. Когда глава государства говорит об этом, он всегда подчеркивает готовность Азербайджана к действиям. К тем действиям, которые напрашиваются самой логикой этого непростого процесса. Выйдя к журналистам, он сказал, что предлагает установить контрольно-пропускные пункты на Лачинской дороге. Это очень важный намек, заслуживающий внимания, того, чтобы его обсудить и прийти к общему знаменателю. Но готова ли это сделать Армения?

В ходе очного разговора, состоявшегося после закрытых переговоров, когда уже пошла полемика и тремя лидерами были озвучены императивы, стало ясно, что Армения стоит на своей позиции и по-прежнему далека от конкретики. По всему было видно, что Никол Пашинян ждет новых указаний и директив от своих хозяев. И не только из России. Как раз из Москвы в последнее время звучат достаточно жесткие и резкие слова в адрес Еревана. И Пашинян такого отношения к себе заслуживает. На Мюнхенской конференции он продолжал гнуть свою жиденькую линию, которая ничего конкретного в себе не несет, а заполняется только пустословием.

Президент Азербайджана не обращал особого внимания на заявления Пашиняна. На легковесные и демагогические заявления премьера Армении не имело смысла отвечать, потому что он использовал очень примитивный набор стереотипных аргументов. Хотя, по правде сказать, на понятие "аргументы" его высказывания не тянут. Да ну его, не буду повторять произнесенные им глупости из серии околополитической байды. А то, что озвучил Президент Ильхам Алиев и на панельной дискуссии, и в интервью журналистам - все было на злобу дня. И Зангезурский коридор, и деблокирование коммуникаций, и необходимость не упустить шанс на мир.

Я бы еще обратил внимание на провокативный настрой модератора обсуждений, который изначально хотел представить южнокавказские республики как эдакий антироссийский фронт. Но Президент Ильхам Алиев очень тонко и деликатно напомнил, что у нас в регионе была своя война и она, в принципе, еще продолжается разными методами, путем гибридного противостояния и, как говорится, столкновений по доверенности. Поэтому нельзя на все смотреть исключительно сквозь призму российско-украинского кризиса. Да, возможно, кому-то хочется привязать друг к другу несовместимые вещи, скрестить ежа и ужа, однако Президент Азербайджана дал понять, что мы пришли обсуждать не только глобальные проблемы мира, но и региональные проблемы, требующие решения. Как только модератор уточнил для себя, что не удается навязать свою волю лидерам Азербайджана и Грузии, он пошел в атаку, используя отжившие клише армянской пропаганды - "Нагорный Карабах", "блокаду" и прочее, что не имеет ничего общего с действительностью.

Президент Ильхам Алиев привел всех в чувство, представив непоколебимую доказательную и фактическую базу. Дорога работает, "Нагорного Карабаха" нет, и если кто-то хочет внушить международному сообществу мысль, что Азербайджан, дескать, нарушает правила, что в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года были обозначения "Лачинский коридор" и "Нагорный Карабах", то это не имеет никакого смысла. Это все ушло. Прошло время и много чего изменилось. Возьмем хотя бы тот факт, что Азербайджан проложил на своей территории новую дорогу для армян, а они в Армении свой участок так и не построили. Далее Азербайджан ввел новое административное деление и создал два новых экономических района на освободившихся территориях - Карабахский и Восточно-Зангезурский. И говорить сейчас о том, что в Трехстороннем заявлении, мол, что-то там записано - пустой номер.

Президент Ильхам Алиев держался очень уверенно, потому что полагался на четкое обоснование своей позиции в виде неопровержимых аргументов и свершившихся фактов. Он представил актуальную повестку, призывал не упускать шанс на мир, заполнить пустоту какими-то действиями. Чего не хочет делать Армения. Поэтому армянский премьер выглядел, как и прежде, бледным, блеклым и неубедительным. Он не может признать, что находится в полной зависимости от внешних центров. Армения, как известно, это величина, которую можно назвать просто географической данностью, а внутри ядра армянского государства - очень рыхлая масса, из которой ничего невозможно вылепить.

Хотел бы в заключение коснуться одного момента. На мой взгляд, конференция по безопасности, даже на примере армяно-азербайджанского противостояния, продемонстрировала свою нацеленность на нагнетание обстановки, на эскалацию. Очень жаль. Вместо того, чтобы говорить об устранении рисков, на всех обсуждениях постоянно звучали агрессивные призывы - создать плотное кольцо вокруг России, поставлять вооружение Украине, потому что она должна воевать до последнего солдата... Но ни один из лидеров не высказался за то, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Это печально.