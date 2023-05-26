26 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с апостольским нунцием Святого Престола в Азербайджане архиепископом Мареком Солчинским.

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и Ватиканом, а также нынешнее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Была подчеркнута важность проектов сотрудничества, взаимных визитов и диалога между Азербайджаном и Ватиканом по ряду направлений.

На встрече были рассмотрены новые реалии, возникшие в регионе в постконфликтный период, проекты восстановления и строительства, осуществляемые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, шаги, предпринятые нашей страной в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе.

Архиепископ Марек Солчинский высоко оценил среду взаимопонимания, братства и солидарности между представителями различных религий в Азербайджане, усилия страны в этом направлении.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.