Ни один из мемориалов ВОВ не пережил армянскую оккупацию

Азербайджан никогда не совершал вандализма. Это не характерно для нашего народа. Что касается мемориала с именами оккупантов в Лачине, то на территории Азербайджана не может быть места памятникам, увековечивающим имена армянских оккупантов и террористов.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил полковник Джалил Халилов.

Для Армении, отметил он, ставить памятники преступникам и нацистам - нормально. Во многих местах соседней страны есть монументы в честь нацистского приспешника Гарегина Нжде и ему подобных, а недавно в Ереване открыли памятник террористам "Немезис". Это безобразие, и на своей территории мы не позволит эту "традицию" продолжать, подчеркнул Халилов. Все подобные монументы, установленные армянами во время оккупации, а также после войны в зоне РМК, будут сноситься. В этом ни у кого не может быть сомнений, заявил наш собеседник.

"В обязательном порядке будет снесен памятник Нжде, установленный сепаратистами в Ходжавенде уже после войны, прямо под носом у российского миротворческого контингента. На азербайджанских землях не место памятникам нацистам, террористам и оккупантам

Вандализмом в период оккупации занималась как раз армянская сторона. Как известно, были уничтожены или осквернены сотни памятников нашей истории и культуры, оккупанты попытались стереть все следы азербайджанского наследия. Если говорить конкретно о памятниках героям Великой отечественной войны, то на оккупированных Арменией территориях было 37 таких мемориалов. Ни один из них не дожил до сегодняшнего дня. И армянская сторона смеет сегодня обвинять нас в вандализме? Азербайджан, в отличие от армян, всегда с уважением относился к историческим и культурным памятникам, в том числе к памяти сотен тысяч жителей нашей республики, которые не вернулись с ВОВ. Но это уважительное отношение к героям никак не касается армянских бандитов и террористов, ликвидированных в годы Первой карабахской войны", - сказал Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева