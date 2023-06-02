Сегодня в Москве состоится заседание рабочей группы Азербайджан-Россия-Армения

Сегодня в Москве планируется встреча трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России - Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на встрече будут обсуждаться пограничная и таможенная процедуры между Азербайджаном и Арменией.