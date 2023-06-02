https://news.day.az/politics/1569822.html Сегодня в Москве состоится заседание рабочей группы Азербайджан-Россия-Армения
Сегодня в Москве состоится заседание рабочей группы Азербайджан-Россия-Армения
Сегодня в Москве планируется встреча трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России - Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на встрече будут обсуждаться пограничная и таможенная процедуры между Азербайджаном и Арменией.
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