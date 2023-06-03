Пашиняну пора избавиться от плохого наследства

Брюссель, Москва, а затем Кишинёв - после этих последовательных и замечательных встреч, но также довольно печальных для Армении, власти отчаянно начали искать нового покровителя для страны.

Пока руководство Армении, независимо от того, кто из них - Россия или Европейский союз, кажется, потеряло все надежды. Даже Франция, которая раньше была ближайшей сестрой администрации в Ереване, больше не играет роли для них.

Недавно председатель армянского парламента Ален Симонян заявил СМИ, что мирное соглашение между Ереваном и Баку должно быть обеспечено третьей страной. По его словам, после подписания мирного соглашения важно иметь гаранта, который будет следить за выполнением достигнутых соглашений. Не имеет значения, будет ли это Россия, Франция, США или Германия. Главное, чтобы кто-то стоял за Арменией...

Странно, но после заявлений премьера Пашиняна представители правительства каждый раз высказывают разные мнения. Мы действительно задаемся вопросом, есть ли в этой стране "лидер", который имеет единственное слово в каждом решении, или же в стране царит анархия?

"Я бы не говорил об анархии. В Армении есть законный лидер Никол Пашинян, есть законное правительство. Официальное правительство происходит исключительно от премьера и министерства иностранных дел".

Об этом заявил украинский дипломат Вадим Трюхан в комментарии Azernews, комментируя непонятную ситуацию в ереванской верхушке. Он добавил, что безысходность армянских властей в основном связана с Россией, которая является ведущей страной в регионе. В ответ на вопрос о том, действительно ли Армения потеряла надежду на свою сестринскую страну - Францию, он сказал, что даже Россия сейчас не является для них ни каплей надежды.

"Россия потеряла доверие и репутацию, приведя войну в Украину. Армения понимает, что Россия не сможет гарантировать ее независимость или какие-либо соглашения, которые Армения заключит с Азербайджаном. Поэтому ищет другие государства, которые могли бы стать серьезными игроками в этом вопросе", - сказал Трюхан.

Что касается поддержки со стороны европейских партнеров Армении, украинский дипломат заявил, что США и Евросоюз, скорее всего, станут двумя ключевыми игроками, которые как-то смогут гарантировать мирные соглашения между Азербайджаном и Арменией. Поэтому эксперт выразил надежду, что предстоящая встреча в Брюсселе будет решающей и важной.

"Фактически, это шанс для Азербайджана зафиксировать свою территориальную целостность. А для Армении это будет избавление от плохого наследия, связанного с конфликтом, который длился 30 лет между Азербайджаном и Арменией, конфликтом, который Пашинян унаследовал от предыдущих лидеров этой страны. Я предполагаю, что главная задача для Армении, как исторический шанс, заключается в достижении соглашения и нахождении эффективных гарантов для жизни в мире и процветании", - сказал он.