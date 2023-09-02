Армения фактически выходит из переговорного процесса с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сделал безрассудные заявления, которые в тандеме с участившимися провокационными действиями этой страны на границе с Азербайджаном, могут привести к эскалации ситуации на Южном Кавказе и свести на нет усилия по достижению мира.

Так, Пашинян сказал, что все заявления об урегулированности ситуации "беспочвенны", тем самым, фактически объявляя о выходе из переговорного процесса с Азербайджаном.

Кроме того, упомянув о якобы существовании территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", он обнулил все свои заявления о признании территориальной целостности Азербайджана.

Однако Пашиняну следовало бы вспомнить к чему привели его слова о том, что "Карабах - это Армения и точка", а также то, как Азербайджан доказал, что "Карабах - это Азербайджан!". По всей видимости, Воваевич соскучился по "железному кулаку" Азербайджана.