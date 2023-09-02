https://news.day.az/politics/1594534.html Момент уничтожения станции управления армянских дронов - ВИДЕО
Момент уничтожения станции управления армянских дронов - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения станции управления БПЛА вооруженных сил Армении, передает в субботу Day.Az.
Напомним, что утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии в Шахбузском и Кяльбаджарском направлениях.
Эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей Армии, расположенным в различных направлениях.
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