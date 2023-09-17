Армяне обстреляли Агдам

17 сентября около 17:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.