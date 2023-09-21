Трогательные кадры с азербайджанским солдатом, нашедшим фото армянского ребенка

Появились трогательные кадры с азербайджанским солдатом, участвовавшим в антитеррористических мероприятиях азербайджанской армии в Карабахе 19-20 сентября, который нашел фото армянского ребенка.

Как сообщает Day.Az, на этих кадрах запечатлен момент, когда азербайджанский солдат находит фото армянской девочки.

"Я никуда не выкидываю фото, я поставлю его сюда. Мы не воюем с женщинами и детьми", - говорит солдат и бережно кладет фото в безопасное место.