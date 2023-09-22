https://news.day.az/politics/1600104.html В ближайшее время будет доставлено топливо для социальных нужд армян Карабаха - Джейхун Байрамов
В ближайшее время будет доставлено топливо для социальных нужд армян Карабаха - Джейхун Байрамов
Доставка топлива для эксплуатации детских садов и школ, больниц и других экстренных служб на основании просьбы армянских жителей Карабаха, а также другие меры гуманитарной поддержки, как ожидается, будут реализованы в ближайшее время соответствующими центральными институтами правительства Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.
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