В ближайшее время будет доставлено топливо для социальных нужд армян Карабаха

Доставка топлива для эксплуатации детских садов и школ, больниц и других экстренных служб на основании просьбы армянских жителей Карабаха, а также другие меры гуманитарной поддержки, как ожидается, будут реализованы в ближайшее время соответствующими центральными институтами правительства Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.