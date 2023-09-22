https://news.day.az/politics/1600403.html Армянским жителям Карабаха доставлены продукты питания и средства гигиены - ФОТО
Армянским жителям Карабаха доставлены продукты питания и средства гигиены - ФОТО
22 сентября Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики был отправлен груз с продовольствием и гигиеническими средствами для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, две фуры грузоподъемностью 20 с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом доставили груз по дороге Агдам-Ханкенди по адресу и вернулись обратно.
Доставка таких грузов гуманитарного назначения будет обеспечиваться и впредь.
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