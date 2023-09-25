Американские армяне насмешили Байдена

Автор: Байрам Эльшадов

ANCA (Армянский национальный комитет Америки) никак не успокоится и продолжает искать виновных в бедах армянства. Сегодня очередь дошла до критики президента США Байдена. Так чем же не угодил Байден армянам?

Оказалось, что ANCA недовольна Байденом из-за того, что он решил действовать по закону и не высказал антиазербайджанскую позицию, как и не стал отправлять какую-либо помощь в Карабах без согласования с Баку. Также ANCA, являющаяся главным дистрибьютором антиазербайджанской ненависти и пропаганды в США, обвинила главу американского государства в том, что он не наложил санкции на Азербайджан. Список глупых обвинений весьма обширный, но почему армяне думали, что их мечтам суждено сбыться?

Американская политика, являющаяся весьма прагматичной, несмотря на некоторые исторические примеры, заинтересована в развитии рабочих отношений с Азербайджаном. Баку сумел зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, подтверждением чего являются дипломатические письма, в которых об этом писал президент Байден. Белый дом ценит содействие, которое Азербайджан оказывает в сфере развития транспортного сотрудничества в регионе, как и инициативы Баку по развитию зеленой энергетики.

А что дает Армения? Создание напряженности на Южном Кавказе? Заигрывание с Ираном, который является одним из ключевых геополитических соперников США? Или может то, что Ереван является главным союзником России, которая также входит в число конкурентов США?

Армянский национальный комитет Америки обрушился с гневной критикой на президента Байдена за то, что он выбрал единственно правильный и рациональный путь, который предлагает наилучшие перспективы для страны, руководство которой ему доверили избиратели.

Винить его в этом абсолютно не справедливо и не логично. Именно обеспечение реализации интересов своей страны и есть работа политика.