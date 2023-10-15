https://news.day.az/politics/1606672.html Блинкен не говорил, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению - Госдеп
Блинкен не говорил, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению - Госдеп
Госдепартамент США опроверг информацию, распространенную "Politico".
Как сообщает Day.Az, в статье, опубликованной в издании "Politico", говорится, что якобы на встрече с американскими конгрессменами госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может напасть на Армению в ближайшие недели.
Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что статья, опубликованная в издании "Politico", ошибочна и не отражает содержание беседы Блинкена с конгрессменами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре