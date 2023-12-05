На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Академик Урхан Алекперов.

"Армяне покинули Карабах добровольно. Наверняка, это было инициировано специальными силами, чтобы накалить обстановку. Азербайджан возвращает жизнь на освобожденные территории. Проводится последовательная и продуманная работа. И на этом фоне опять мы становимся свидетелями западной авантюры. Это исходит из желания управлять ситуацией: сначала найти повод, а потом все осложнить", - сказал он.

Алекперов отметил, что Азербайджан же проводит взвешенную, предсказуемую политику.

"Азербайджан оставляет двери открытыми. Для армян есть великолепные возможности развиваться в Карабахе. Все зависит от того, как поведут себя международные игроки. Если они заинтересованы, в том, чтобы возвращения не было, они будут стимулировать это другими мотивами", - подчеркнул он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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