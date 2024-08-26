Автор: Байрам Эльшадов

Запад, в частности Франция, активно сует свой нос в дела других стран, негативно комментируя их те или иные внутренние действия. Особенно часто подобное лицемерие наблюдается, когда появляется возможность отвлечь внимание от собственных ошибок. Свои ошибки там не признают и когда наступает момент ответить за свои поступки, коллективный Запад начинает уклоняться от ответов любыми способами, прибегая к различным и неубедительным оправданиям.

Вечером 25 августа, в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров. Он был задержан сразу после посадки его частного самолёта. Арест был проведен, как утверждается, в рамках "предварительного расследования". Правоохранительные органы Франции обвиняют Дурова в "обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве" из-за "отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона" у мессенджера.

То, что платформа не несет ответственности за каждого своего пользователя Париж мало волнует. Главной целью тут было заточить основателя Телеграм за то, что платформа отказывается сотрудничать с правительствами. Неважно - это французское, европейское, американское, российское...

Напомним, что Дуров отказался предоставить коды Telegram-каналов, которые позволили бы французским властям блокировать неугодные каналы, их авторов, читать любые переписки. В ответ на это Франция, которая считает себя "оплотом демократии", решила использовать крайне жесткие меры, фактически взяв Дурова в заложники и предъявив ему обвинения.

Прошло почти двое суток, арест Дурова вновь продлен, но Париж отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу, несмотря на то, что многие требуют объяснений. МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию.

Самое смешное в этом глупом ответе то, что Франция постоянно и без смущения комментирует все что попало, когда ей это выгодно. Даже решения Международного суда ООН. Она сует свой нос во внутренние дела Азербайджана, считая, что может воздействовать на процессы, происходящие в Карабахском экономическом районе, да и в целом в процессы на Южном Кавказе.

Еврокомиссия, впрочем, тоже не стала комментировать задержание Павла Дурова во Франции. Там удобно заявили, что это расследование проводится на национальном уровне. А когда Азербайджан решает свои какие-то вопросы на национальном уровне, ЕК тут же охотно вмешивается, раздавая неуместные комментарии и перекручивая факты, даже если это не имеет к ней прямого отношения.

Эти провокации продолжаются до сих пор. Запад любит говорить о защите прав и свобод людей, но на деле закрывает глаза на эти принципы ради своих выгод. Эти провокации и двойные стандарты раскрывают истинное лицо так называемой "демократии" западных стран, готовое на все ради достижения своих целей. Такое лицемерие лишь подчеркивает, что для Запада, особенно для Франции, собственные интересы превыше морали и справедливости.